結婚僅3周...電台驚揭丈夫出軌 人妻果斷離婚卻遭報復

「分手要狠，比相戀勇敢」，美國有勇敢女子表示，當時和前夫結婚大約三周，某日和丈夫激戰後收聽電台節目，發現有男性投稿人和前夫同名，大談婚禮前一晚接受好友妻子的口交服務，她起疑下返回辦公室，立即登入前夫電子郵件帳號，果然發現是對方投稿，她當下立即轉發至社交媒體和標記對方，並在24小時內提交離婚文件，但前夫當時竟然失蹤。

她好不容易成功離婚，隨即發現被前夫盜用身份借貸，由於始終無法找到前夫，她最終被迫申請破產，捱過經濟難關再婚產子，然而前夫死心不改，透過社交媒體找到其現任丈夫並中傷她，幸好現任丈夫選擇相信她，封鎖對方後，一家人繼續開心生活。網友紛紛留言指「真正渣男」、「這種男人要不得」、「恭喜你找到愛你的男人」、「犯法！報警拉人啦」。

有女網友在「Reddit討論區」指出，自己當年大約24歲，和前夫結婚三周左右，前夫不知道她也會收聽相同電台節目。有她上班途中收聽電台節目，兩位男主持人正在分享投稿人撰寫關於他們接受過最好口交的經歷，其中一名男性投稿人和前夫同名，承認自己剛剛結婚，在婚禮前一晚，其最好朋友妻子為他口交，主持人口賤嘲諷其現任妻子，同時感謝該位投稿人分享的經歷。

人妻懷疑該位投稿人正是自己丈夫，因此返回辦公室，立即登入丈夫電子郵件帳號，發現真的是對方投稿，時間大約是兩人激戰淋浴前後10分鐘，於是立即轉發至facebook和標記對方，24小時內提交離婚文件，下班後在家人幫助下收拾行李離家，同時通知女房東；女房東了解狀況後大感同情，在租約上將她除名。

但下個月後，女房東致電詢問人妻是否知道丈夫身處何地，他不但沒有交租，而且失去聯絡，人妻嘗試聯絡渣男，而且叫其他人幫手，但無人找到他。由於丈夫失蹤，她用盡方法尋找對方以申請離婚，最終用了一整年時間，在對方失蹤情況下成功申請離婚。

不過事件仍未結束，當她打算買新車時，翻查自己信用評分報告，發現自己名下有一輛汽車被強制收回、多張信用卡債務，以及龐大醫療費用，相信是渣男前夫盜用其身份消費欠債，她不得不提出詐欺指控，但由於找不到前夫，所以完全沒有進展，即使嘗試還債修復自己的信用評分，但債務太過龐大，「在經歷了令人畏懼的離婚程序後，幾乎不想作出任何掙扎」，唯有申請破產，形容「這是人生中最低谷的日子之一，比結婚不夠一個月即離婚還要低」，慶幸之後遇到一名真心愛她的男子，對方不介意其過去，兩人結婚產子。

和前夫離婚大約四年後，該位女網友突然收到身處州份以外的電話訊息，渣男前夫詢問他們是否已經離婚，以及是否需要向法院披露過往婚姻狀況才能再婚，換言之，他想再次結婚，但沒有向伴侶透露他結過婚。根據電話號碼，前夫住在大約3,000公里之外的地方，徹底告別舊地方，過著全新生活，女網友從來沒有回覆，但根據前夫傳送的地址，向對方郵寄離婚判決書副本。

女網友聽聞最後前夫沒有再婚，但搬回彼此家鄉一段時間，然後再搬到接近5,000公里外的地方，主因是迴避法律問題。和前夫離婚大約六年多後，渣男知道前妻丈夫名字，透過facebook聯絡對方，以中傷她。女網民不知道對方目的，丈夫封鎖渣男，繼續和家人幸福生活。

多名網友紛紛留言指「終極渣男」、「婚禮前一晚出軌，還要冒認身份借貸」、「渣男中的渣男」、「其實前夫當時犯法，現在知道其電話號碼，可不可以追討損失？」。翻查資料，貼文早於2年前發出，近日再度被討論引發熱議。

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文章授權轉載自《香港01》