5歲認識好友 少年10年後1原因揭崩潰真相：原來我沒擁有過真友誼

被好友背叛絕不好受！美國1名少年日前拍片分享自己被騙的經歷，他稱自己5歲時認識了1名好友，並一直珍惜這段友誼，又與對方共同成長。可惜直至最近才發現，原來該好友並非真心朋友，而是阿姨安排的1名演員，令該少年感到非常崩潰，「原來我這輩子從來沒有真正的友情」。

影片引來網民熱議，有人同情少年的經歷，「我不敢相信他們讓整個計畫持續了這麼久」、「換作是我會讓我再也不相信任何人了」。不過也有人質疑事件真偽，認為要1名小孩為了利益去當別人朋友，而且更是長達10年，質疑根本難以做,到。

17歲的勞森（Lawson Spolansky）日前在TikTok上載片段，表示2012年他5歲時，在學校有社交障礙以及其他行為問題，沒有同學肯與他玩耍。而有天他在玩單槓時不小心跌倒，更傷了膝蓋，當時有位金髮小男孩走過來取笑他，最後是男孩的媽媽過來幫忙。

等到新學期開始後，勞森才發現原來那位金髮男孩是他的同班同學，叫德克斯特（Dexter），2人自始成了好朋友。有了朋友之後，勞森在學校的表現改善了不少，更可自在地與人相處。勞森續指，2018年時德克斯特提到自己收到了一大筆錢，想跟勞森一起去巴黎、西班牙及加州旅行，還讓他準備旅行所需清單，但隔天再提及此事時，德克斯特卻開始以生病、要去網球訓練等理由把旅行一事無限延期。

幾天後，勞森的爸爸給他看了1張在Instagram的相片，這是勞森的阿姨、德克斯特與其媽媽在荷里活度假的合照，勞森非常困惑，並詢問爸爸原因，但爸爸只說碰巧多了一張機票，於是給了阿姨，據說是德克斯特的媽媽要去加州出差。

至2021年，勞森認識了1名在德克斯特家中工作的員工，從對方口中得知，原來德克斯特的「媽媽」是假，其真實身分是製作公司的經理，同時也是德克斯特的經紀人，真正的媽媽是阿姨的好朋友。而德克斯特則是阿姨聘請來當勞森朋友的「演員」，當年阿姨擔心他會成為問題兒童，才做了這件事。

然而，這對勞森來說卻是一場背叛，他稱事後找德克斯特對質時，對方有承認所有事情，「我從來沒有經歷過真正的友誼，真是謝謝你，潔卡（Jekka）阿姨，我現在不知如何是好了」。

影片引來大批網友留言，「我的下巴都快掉下來了，很遺憾有人這樣對你」、「我不敢相信他們讓整個計畫持續了這麼久」、「沒說謊，這是我這輩子聽過最瘋狂的故事」、「這故事好值得出一本書喔」、「換作是我會讓我再也不相信任何人了」。

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文章授權轉載自《香港01》