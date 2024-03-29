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17歲青年被舍友懷疑偷錢！慘遭13人活活毆打致死 母悲痛欲絕

香港01／ 撰文：桃樂斯
馬來西亞有學生被懷疑是小偷，遭13名舍友毆打致死。圖右上方為死者－莫哈末納茲米。（網上圖片）
馬來西亞有學生被懷疑是小偷，遭13名舍友毆打致死。圖右上方為死者－莫哈末納茲米。（網上圖片）

馬來西亞發生學生被毆打致死命案。當地1名學生於校內住宿，有2名舍友發現合計共85令吉（約576台幣，下同）錢財不翼而飛，他們懷疑該學生是小偷，故聯合他人活活將其毆打致重傷，涉事學生送院搶救後宣告不治。

警方引用刑事法第302條「謀殺罪」拘捕13名年齡介乎16至19歲男學生，並對他們進行驗尿檢查，雖然眾人驗尿結果呈陰性，但拿篤裁判法院批准延續扣押所有疑犯至本月29日，以待警方獲取法醫的驗屍報告，釐定死者死因。

綜合馬來西亞媒體報道，當地一名17歲學生莫哈末納茲米於上周五（3月22日）清晨6時30分被發現躺臥在宿舍地板上不省人事，身體多處受傷，送醫搶救後證實傷重不治。莫哈末納茲米就讀於沙巴市（Sabah）拿篤政府技職學院，於校內修讀生物技術系，他同時居住於學院內的男生宿舍。

事發當天，宿舍內分別有2名男學生發現合共85令吉不翼而飛，他們懷疑莫哈末納茲米就是該名小偷，所以聯合他人，共13名舍友一同向其施襲，最終活活將莫哈末納茲米打死。

當地警方經初步調查後，以刑事法第302條「謀殺罪」拘捕13名年齡介乎16至19歲男學生，並沒收12名疑犯手機。警方亦就事件向12名證人錄取口供，包括4名舍監、保​​安人員、數名學生，並對全部疑犯進行驗尿檢查。基於眾人尿液結果均呈陰性，拿篤裁判法院於3月23日宣布將延續扣押所有疑犯至本月29日。警方目前正等待法醫驗屍報告，以釐定死者真正死因。

死者莫哈末納茲米生於單親家庭，其母獨自撫養3個孩子，如今作為長子的莫哈末納茲米被毆打致死，令母親悲痛欲絕。死者爺爺亦形容孫兒生前品行極佳，是富有愛心和責任感的青年，為人懂事，亦會經常幫忙減輕家人負擔，對其突然離世大感痛心。

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文章授權轉載自《香港01》

家人 宿舍 小偷 馬來西亞

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