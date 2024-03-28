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男扮女裝越獄 獄卒以為是金髮正妹放他走

聯合新聞網／ 綜合報導
阿瓦拉多戴上金色假髮，男扮女裝成功越獄。圖擷自ODDITYCENTRAL
阿瓦拉多戴上金色假髮，男扮女裝成功越獄。圖擷自ODDITYCENTRAL

委內瑞拉近期傳出一起烏龍越獄案，一名男囚犯在女友探監時，穿上對方準備的女裝和假髮，竟成功大搖大擺走出監獄。獄方隨後追查，發現獄卒當下誤把男囚當成金髮正妹，因此才會讓他順利放行。

ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在3月13日，逃跑的囚犯是25歲的阿瓦拉多（Manuel Lorenzo Ávila Alvarado）。阿瓦拉多之前曾犯下殺人和搶劫重罪，本來在委內瑞拉托庫伊托市的監獄服刑。3月13日當天下午兩點，阿瓦拉多趁著探監時間結束前，穿上女裝、戴上假髮離開。

阿瓦拉多逃離後，獄方調閱監視器確實看到他換上女裝的過程。他離開監獄以後立刻走進其他探監的女性中，藉此魚目混珠。獄卒疑似以為他真的是探監的女性所以沒有上前追查，目前阿瓦拉多跟女友下落不明，警方還在追查兩人的下落。

2022年時巴拉圭也發生過一起類似的越獄案。一名犯下襲擊和搶劫重罪的囚犯，一樣在女友探視協助下換上女裝。不過這名囚犯就沒有阿瓦拉多這麼幸運了，他離開不到幾小時就因事跡敗壞被抓回監獄，還因為他妖媚的裝扮被取了「可愛小胖子」（Gordito Lindo）的綽號。

監獄

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