她怨另一半拍照不好看…網友扮柯南 看構圖猜中「丈夫行業」

現在智慧型手機，往往都附有相當出色的拍照功能，讓使用者隨時想拍就拍，紀錄生活的點滴。而不同的人拍出來的照片，風格也大不相同。近來有位日本網友分享自己和老公所拍的照片，結果竟然從拍照風格中，被專業網友猜出老公的職業。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，社群網站「X」的日本網友「akkaagnue」最近分享兩張照片，分別是她和老公在櫻花樹下，抱著1歲多小孩的照片。這位網友似乎對老公拍的照並不是那麼滿意，在內文寫道「雖然在同樣的場所、同樣的iPhone拍的，但怎麼會變成這樣」。

不少網友紛紛附和，覺得給老公或者男士拍照，確實常有類似狀況。不過，這時卻有一位眼尖的網友詢問「您的老公是不是從事土木建築相關的工作呢」，原因是這種職業的人往往需要測量，希望照片裡留下更多背景和資訊，而這位網友老公的拍照風格正是如此。

經一提醒，網友感到相當吃驚，表示老公確實是工地現場的監督。其他網友也紛紛回應「這樣竟然能猜到太猛了吧，職業病嗎」、「還真的是工地監督」、「確實以工地照片的角度來看拍得很好」、「從一張照片就能猜出職業，這真是太有意思了」、「像我當警察的親戚也常常把食物拍成違禁品一樣」。