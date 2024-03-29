她怨另一半拍照不好看…網友扮柯南 看構圖猜中「丈夫行業」
現在智慧型手機，往往都附有相當出色的拍照功能，讓使用者隨時想拍就拍，紀錄生活的點滴。而不同的人拍出來的照片，風格也大不相同。近來有位日本網友分享自己和老公所拍的照片，結果竟然從拍照風格中，被專業網友猜出老公的職業。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，社群網站「X」的日本網友「akkaagnue」最近分享兩張照片，分別是她和老公在櫻花樹下，抱著1歲多小孩的照片。這位網友似乎對老公拍的照並不是那麼滿意，在內文寫道「雖然在同樣的場所、同樣的iPhone拍的，但怎麼會變成這樣」。
不少網友紛紛附和，覺得給老公或者男士拍照，確實常有類似狀況。不過，這時卻有一位眼尖的網友詢問「您的老公是不是從事土木建築相關的工作呢」，原因是這種職業的人往往需要測量，希望照片裡留下更多背景和資訊，而這位網友老公的拍照風格正是如此。
この旦那さん土建関係の仕事やったりせーへんかなぁ…— うえだぼー@4/13 女王蜂サイン会 (@ueda_ippanzin) March 17, 2024
うちの父親土建関係で、被写体真ん中、情報多め！みたいな写真多かったし…
仕事柄現場写真撮ることが多い人がこういう写真撮るイメージあるから、どんどん教えてあげて欲しい！
「オメーの可愛い家族を測量してるんじゃねーんだぞ？」って https://t.co/tNeA3qz7h6
經一提醒，網友感到相當吃驚，表示老公確實是工地現場的監督。其他網友也紛紛回應「這樣竟然能猜到太猛了吧，職業病嗎」、「還真的是工地監督」、「確實以工地照片的角度來看拍得很好」、「從一張照片就能猜出職業，這真是太有意思了」、「像我當警察的親戚也常常把食物拍成違禁品一樣」。
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