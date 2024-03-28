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國中生遺失上萬LV皮夾！師才知他靠「寶可夢、七龍珠卡牌」爽賺

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本老師發現學生的名牌皮夾弄丟，進而查出對方靠七龍珠等卡牌交易賺取暴利。 法新社
一位日本老師發現學生的名牌皮夾弄丟，進而查出對方靠七龍珠等卡牌交易賺取暴利。 法新社

還在義務教育時期的學生，通常比較沒有經濟能力。因此如果家長沒有特別支援，學生卻突然拿著昂貴的名牌，當中往往會有一些內情。近來一位日本國中老師，就分享自己曾遇到的狀況。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位國中老師分享，說有次某位男學生向老師報告，自己的皮夾不慎遺失，很可能是體育課換衣服時被偷走的。老師仔細詢問細節，發現遺失的是「路易威登」（LV）名牌皮夾，價值高達10萬日圓（約相當於新台幣21,133元）。

老師很驚訝學生竟然使用那麼昂貴的皮夾，於是向家長確認，但家長表示並沒有買過這樣的皮夾給學生。原來，學生本身有在玩卡片，並且常常用手機、電腦上網研究，知道如何在一些非法的網站上交易卡牌，從中賺取利潤。除了有名的「寶可夢」相關卡牌以外，像是「七龍珠」的卡牌也非常熱門。

老師從而推斷，學生很可能是從卡牌買賣中賺了不少錢，並用這些錢去購買名貴皮夾。另外也可以推論出，有黑市商販售高價商品，並且不問買者是誰，才能讓未成年的國中生都能輕易購買名牌。最終學生被偷的皮夾並沒有找到，推測被偷走之後，或許也是被賣給了相關業者，繼續誘騙其他未成年又愛慕虛榮的學生上鉤。

七龍珠 國中生 寶可夢 日本

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