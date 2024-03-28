國中生遺失上萬LV皮夾！師才知他靠「寶可夢、七龍珠卡牌」爽賺

印度近日流傳1段令人髮指的食物衛生爭議影片！有冰淇淋小販在鬧市賣雪糕時，竟以冰淇淋車作遮掩，看着來往行人公然手淫。事後更疑似將精液混入冰淇淋中「加料」，離譜行徑被途人發現並拍攝下來。相關影片隨即在網上引起極大迴響，同時引起當地警方高度關注。目前該名小販已因在公眾場所進行不雅行為被拘捕，至於會否加控其他罪行，則有待當局檢測完冰淇淋樣本才有定論。

2024-03-28 12:05