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小販大庭廣眾下打手槍！「加料」進冰淇淋販售 影片引爆網友怒火

香港01／ 撰文：夏洛特
印度一名小販在眾目睽睽下打手槍，還為冰淇淋「加料」。圖／網路圖片
印度一名小販在眾目睽睽下打手槍，還為冰淇淋「加料」。圖／網路圖片

印度近日流傳1段令人髮指的食物衛生爭議影片！有冰淇淋小販在鬧市賣雪糕時，竟以冰淇淋車作遮掩，看着來往行人公然手淫。事後更疑似將精液混入冰淇淋中「加料」，離譜行徑被途人發現並拍攝下來。相關影片隨即在網上引起極大迴響，同時引起當地警方高度關注。目前該名小販已因在公眾場所進行不雅行為被拘捕，至於會否加控其他罪行，則有待當局檢測完冰淇淋樣本才有定論。

綜合外媒報道，事發於19日，在印度泰蘭加納邦（Telangana）瓦朗加爾區（Warangal），有冰淇淋小販早上在街邊開檔賣雪糕時，公然手淫及疑似將精液混入準備販售的一種叫做「法盧達」（falooda）的冰淇淋混合甜品中，被攤檔旁的民眾發現並偷偷用手機拍攝下來。警方得知後，於同日傍晚將其拘捕。

涉案的冰淇淋小販庫比亞（Kaluram Kurbia）原是拉賈斯坦邦人（Rajasthan），約於1年前移居到泰蘭加納邦，並開始於當地鬧市做小販。他平日會於上址販賣冰淇淋及法盧達混合甜品。

從網上流傳的影片可見，身穿藍灰色上衣的庫比亞當日站在流動式攤擋後方，而雪糕車上有數個盛載冰淇淋的紅色膠桶，膠桶高度剛好到其腰線以下的敏感部位。庫比亞利用膠桶作掩護，於鬧市間忘我地進行手淫。

相關影片在社交平台X（前稱twitter）及WhatsApp多個當地群組中流傳，有指庫比亞自慰結束後，疑將精液混合到自家產品中。不少網民看完影片後感到氣憤與不安。有人就着影片內容向警方舉報，警方於是出動拘捕庫比亞，並扣押其冰淇淋車。

警方同時將此事通知了瓦朗加爾區的食品檢查員，檢驗員莫蒂（K Kishna Murthy）帶同隊員趕赴現場採集樣本，並已將樣本送往海得拉巴國家食品實驗室進行檢測。目前警方已以在公眾場合進行猥褻行為罪對庫比亞作出檢控，至於會否加控其他罪行，則有待雪糕樣本檢測完成後才有定論。

印度一名小販在眾目睽睽下打手槍，還為冰淇淋「加料」。圖／網路圖片
印度一名小販在眾目睽睽下打手槍，還為冰淇淋「加料」。圖／網路圖片

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文章授權轉載自《香港01》

冰淇淋 印度

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