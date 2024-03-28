日本男團全挑處子之身！團員嫌交女友麻煩 想驗證魔法師傳說

缺乏交往經驗的男性，有時可能會比較羞於提起這樣的困擾。不過日本出現一個男子團體「SDT48」，標榜團內的男性成員，全都是至今沒有任何經驗的母胎單身。而這些人之所以都沒有對象，也有著背後各自的原因。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，SDT48團員之一的「Mo-Ri-」表示，自己初戀是在幼稚園時，曾經收到同班同學送的情人節巧克力，內心動了情愫。不過國、高中時期，Mo-Ri-因為熱衷於足球，所以並沒有將心思投入和異性結緣。

許多Mo-Ri-周遭的友人，常常都會問「你怎麼會沒有女朋友」，但Mo-Ri-本身個性相當自戀，覺得反正女朋友想交的時候再交就好。不過他還是曾迫於同儕壓力，和一位女同學交換LINE並約會三次。但當Mo-Ri-察覺到對方準備告白時，就覺得這實在沒有意思，而且要一起相處很累，索性主動斷了聯絡。

往後，Mo-Ri-仍保持著自戀，相信自己很帥氣、何時都能交到女友的態度，當然也對這件事不曾著急過。由於坊間流傳著「如果到30歲都保持童貞，就能成為魔法師」的傳說，因此Mo-Ri-打算維持這樣的身分到30歲，驗證都市傳說是不是真的，接著再考慮其他事情也不遲。