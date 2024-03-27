日本風俗女「站壁」被捕驚爆年賺逾825萬！疑日接XX個客令人傻眼

日本女性「企街（站壁）」賣春問題持續，日前大阪街頭再有3名風俗女因涉嫌違反賣春防止法被捕，賣身目的都是為了供養牛郎或支付整容的高額費用。其中一名女生更是為此每日服務最少8名客人？！

日本關西電視日前報導指，大阪市北區太融寺町3名風俗店女從業員因涉嫌以賣春為目的「企街」，違反賣春防止法被捕。3人年齡介乎19歲到27歲，據稱3人在2月至3月期間「企街」，以每次約1.5萬日圓（大約3104元新台幣）的價格進行性交易。調查中有2人承認指控，但27歲女子就否認指控，聲稱「站在那裡的是從我分離出來的人，是我裡面的某個存在做的」。

被捕的風俗女子3人均表示他們企街是為了支付去牛郎店的費用和支付美容整形的費用。據報其中一人於11個月內賺了大約4000萬日圓（大約新台幣825.2萬元）。有網民就指出若以每個客人收費1.5萬日圓換算，這名女性若每月工作30天，每天最少需服務8名客人，若工作20日則每天需服務最少12人！

日本染上性病梅毒的人數近年暴升，由2021年的7,978人升至2022年的13,228人，2023年更達到14,906人創歷史最高紀錄；當中女性患者人數比十年前暴增23倍。據日媒報導指，有不少女患者都是為了供養牛郎而賣身賺錢，最終患上梅毒。

雖然患者數字急升並沒有確切原因，但有不少人歸咎於「企街」、交友App及「爸爸活」等賣春行爲。有專家指出人們與多個不特定對象約炮，容易令病毒快速傳開。而且有不少人誤以爲梅毒很快就能痊愈，故而忽視預防措施，指出近年市民對性衛生及健康的意識不足。早前更是有任職風俗店的女生，患上梅毒後為繼續工作竟交假文件通過健康審查，引起網民熱議。

延伸閱讀：

三上悠亞大爆AV界7大秘聞 女優埋位前必食甜梅、最愛拍一類題材

日本小學公園變AV作品封面 拍兒童性虐主題！全國震怒：毫無道德

文章授權轉載自《香港01》