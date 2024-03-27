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他活了近70年發現與妹妹毫無血緣！追查才知醫院鬧烏龍

聯合新聞網／ 綜合報導
加拿大發生一起醫院「給錯小孩」的烏龍事件，當事人隔了近70年才發現事情真相。示意圖／ingimage
加拿大發生一起醫院「給錯小孩」的烏龍事件，當事人隔了近70年才發現事情真相。示意圖／ingimage

加拿大發生一場荒謬的烏龍事件，醫院將孩子交給了錯誤的父母，導致2名孩子的人生軌跡大轉彎，而且是在近70年後被交換的孩子們才意外發現這個錯誤。

根據外媒報導，1955年在加拿大馬尼托巴（Manitoba）一座名為阿爾堡的小鎮上，同一天、同一間醫院有2個男嬰出生，但2名男嬰卻被院方錯交給對方的父母，「抱錯小孩」這件如同鬧劇般的事件真實上演，而且一演就是68年。

其中一名男嬰，理查（Richard Beauvais）3歲喪父，年幼的他承擔起照顧弟弟妹妹的重擔，同時還要安慰痛失丈夫的母親。年紀稍長後，他因為當年加拿大政府對原住民的同化政策，而被迫離開家人與朋友，住進寄養家庭。多年後的理查靠著經營純本土、原住民漁船工作，並為自己的生活感到滿足和自豪。

今年68歲的理查一直認為自己是原住民，但在一次意外的DNA測試中，他驚訝的發現自己居然具有「烏克蘭、波蘭、德系猶太人」3種血統。

而在2400公里外的一處農場裡，另一個男孩，艾迪（Eddy Ambrose）唱著烏克蘭童謠快樂的長大。直到許久之後，因為妹妹做了DNA測試，這才訝異的發現艾迪竟然與妹妹毫無血緣關係，使得艾迪開始追尋自己來自何處。

受訪時艾迪說自己來自一個充滿愛與支持的烏克蘭家庭，而他也從未意識到自己有原住民血統。

DNA報告的結果無疑對兩人來說都是震撼彈，兩人透過各自的律師追尋真相，也要求馬尼托巴省的政府賠償與道歉，儘管一開始政府部門宣稱錯誤是應該由管轄醫院的市政府承擔，但在今年3月，新上任的省長基紐（Wab Kinew）已經公開向兩人道歉。

此外，基紐在道歉中也提到，他們在調查中赫然發現兩人多年以來的生活竟有一小部分的重疊，青少年時期的艾迪就熱愛釣魚，而他的親生妹妹與他有相同的嗜好，他們曾在同一片海邊一起釣魚，儘管那時兩兄妺還不知道彼此間的關係。

儘管對於人生有所缺失，但理查與艾迪仍舊珍愛養育自己成人的家人們，也樂於和親生家庭建立聯繫，理查的2個女兒也在手臂上刺下父親原本的姓氏「Ambrose」，用以紀念這份特別的關係。

DNA 加拿大 嬰兒

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