太優秀！她把2天1夜旅遊交給9歲女安排 見「完美行程表」直呼有趣

清明連假即將到來，不少人或許已經做好規劃，想趁這段期間出門遊玩。有一位日本網友近來就分享，因為某次女兒要求出去玩，因此交代她安排旅遊行程，沒想到還在念小學的女兒，真的擬定出一套完美旅遊行程，讓網友們嘖嘖稱奇。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本「X」網友「mochinokonohaha」近來分享，表示女兒之前和爸爸說，希望能夠出門到哪裡玩一下。於是在討論過後，決定以10萬日圓（約相當於新台幣21,104元）預算為前提，要女兒規劃出一套3個人、2天1夜的旅遊行程。

雖然女兒才9歲，準備要升上小學四年級，但漂亮完成使命，規劃出了一套詳細的行程。包括第一天8點15分出發，先到沿途的休息站吃早餐跟逛土產店，接著前往栃木縣的「Mobility Resort Motegi」度假村玩到下午，再悠閒地回到飯店吃飯、泡湯。隔天早上再前往「霞浦綜合公園」，吃過午餐後下午去採草莓，傍晚回到溫暖的家。

網友表示，一開始在規劃行程時，女兒本來希望能到環球影城玩，但是因為預算超過的關係放棄，轉而尋找關東地區其他大人小孩都能玩，而且符合預算的景點。女兒為此找了不少資料，像是地理、交通等等方面的資訊，過程中學習到不少，讓她覺得非常有趣，打算以後定期來讓女兒規劃出遊行程。

許多網友也回應「很好的社會經驗」、「這個經驗未來絕對派得上用場」、「我家也來試試」、「好棒的主意」、「不只能夠學習到，而且是自己挑選的景點，期待感也會加倍」、「我在高中時做過很類似的課程」、「剛好這時是最適合的，青春期後，很多孩子就變得不想跟爸媽出去玩了」。