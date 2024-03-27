真人版天氣之子！愛子公主訪伊勢神宮「陰雨瞬間放晴」 網直呼神蹟

日本天皇長女愛子公主，近來剛從東京的學習院大學畢業。26日，愛子公主前往伊勢神宮參拜，報告大學畢業一事。有趣的是，當時天空原本下著綿綿細雨，但在愛子公主抵達伊勢神宮後，卻瞬間雨過天晴，讓眾人高呼愛子公主簡直是「天氣之子」。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，為了報告自己畢業及就職的消息，愛子公主26日起前往伊勢神宮、27日到奈良縣參拜等等，進行兩天一夜的行程。伊勢神宮內宮裡，祭祀著日本皇室的祖神「天照大神」。這是愛子公主小學畢業後，相隔十年再次訪問伊勢神宮。

得知愛子公主要前來的消息，吸引了許多民眾到場，爭賭愛子公主的面容。愛子公主則穿著白色的正裝、戴帽子，搭配珍珠等飾品現身。當時原本下著小雨，愛子公主抵達伊勢神宮後，天氣立刻放晴。而且當愛子公主走進神宮內時，還有陽光灑在屋頂上。

日本網友們見到此景，紛紛驚呼「果然是天照大神的子孫」、「連太陽也是同伴」、「太神啦」、「簡直不像是偶然」、「騙人般的大晴天」、「這就是神明降臨嗎」、「不愧是身上有神明血統的人」。台灣網友也嘖嘖稱奇「天氣之子都是真的」、「原來是壓線交作業的天氣之子」、「日本神話是真的」。