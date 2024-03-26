已婚男前輩狂寄情書到妹子老家 前銀行員揭密：職場不倫戀很常見

同事間因朝夕相處而產生情愫並非新鮮事，不過有些企業為避免衍生其他問題，一旦發現公司內部出現辦公室戀情，便會對相關人員做進行調職或懲處。日本一位曾就職於知名銀行的女子表示，在業界，與同事結婚的情況相當普遍，甚至在她的公司內，同行結婚的比例就超過一半。然而，除了一般的情侶關係外，她也曾看過不少不倫戀、性騷擾的例子。

據日本媒體「日刊SPA！」報導，現為作家的綾部茉音曾就職於大型銀行，她表示，一般的分行會將5至8人分成一組，由一位課長領導，而課長多由30多歲、已有家室的男性擔任。茉音指出，各小組中不乏剛畢業不久的年輕女性，除了因為資歷尚淺、無法獨自完成專案外，許多中小企業對女性仍有很深的偏見，所以為了讓工作順利進行，在外出拜訪客戶時，組員常常會請課長陪同。

茉音表示，在鄉下的分行，若要去拜訪距離較遠的客戶，光是來回車程可能就要花費3個小時，在這段獨處時間裡，便很容易使兩人感情升溫。

茉音分享，某次分行經理在開車拜訪客戶時，意外撞見某位課長與同組的下屬走出情趣旅館，兩人互動十分親密。 不過，公司內部其實是禁止辦公室戀情，違規者除了減薪外，也會受到嚴重的懲處，輕則調至鄉下的小分行、重則被分派去集團其他公司或行政中心，再也無法回去銀行工作。

由於該名課長及組員的能力優秀，經理權衡利弊後，決定不對他們進行懲處。他把這起事件的元凶，歸咎於女行員的客戶公司離情趣旅館太近，便決定往後由自己親自拜訪該名客戶，其餘客戶的公司附近若有情趣旅館，也分配給其他員工了。

對此，當事者也意識到情況不對，為了不失去工作，他們的互動日漸冷淡，最後同事們也發現兩人真的結束了。

接著，茉音又分享了另一個例子。某位40多歲、已有家室的男性員工，因為單戀一位22歲的新進女行員，便每天寫情書給她，卻從未收到答覆。一段時間後，已經無法克制情感的男員工，便藉著銀行內部系統，查到女行員的老家地址，將情書寄過去。

而女方雙親都知道，她有位從大學時期便開始交往的對象，兩人未來也有結婚的打算，因此，他們在看到情書後十分驚訝，並向她問話。女行員得知後十分憤怒，於是她以同樣手法找到該位男同事的地址，將她收到的所有情書都寄去對方家裡。

然而，男方並沒有因此停止追求，儘管這讓女方很困擾，但她知道該銀行在懲處上並不公正，最後決定不向上司報告，並主動提出調職以斬斷這段關係。