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4年省出千萬日幣！省錢達人教存錢兩心法 「別去逛超商超市」

聯合新聞網／ 綜合報導
萬物皆漲的年代，如何把錢省下來是一門學問。 圖／Ingimage
萬物皆漲的年代，如何把錢省下來是一門學問。 圖／Ingimage

萬物皆漲，只有薪水不漲的年代，因此如何能夠節省開銷，也變得重要許多。Youtube頻道有51.6萬訂閱的日本節約達人「Fuyuko」，近來就在日本媒體「文春Online」上，分享她是透過什麼樣的方式，能夠在4年存到1000萬日幣（約相當於新台幣210萬元）。

Fuyuko表示，過去她也是個容易被衝動吸引消費的人。好比去超市購買食材時，總是被很多熟食、點心吸引，造成額外的開銷。這不只是自身意志的問題，同時也是店家的策略，判斷「將物品放在這個位置，並以這個價格出售，大家就會想要買」，好讓顧客們紛紛上鉤。

為了解決這個困難，Fuyuko決定改變策略。首先她決定一週只去一趟超市，並且選在週六放假的時候，避免平常因為工作忙碌，疲勞又挨餓的狀況下，影響到自己的判斷力。並且在購買之前做好筆記，以及各物品的優先順位，一到賣場就直衝要買的東西，避免到處亂逛。

另外，平常在便利商店的小額消費，累積起來也是相當可觀。Fuyuko分析，像她一樣有「沒有特別要買什麼卻走進便利商店」、「容易不小心買預期外的東西」和「面對新商品和限定商品沒有抵抗力」的人，都容易在便利商店中浪費不少錢。

為了省下這些開銷，就必須自我嚴格遵守「別去便利商店」。Fuyuko認為，至少先嘗試個一到兩週，一開始雖然會讓人有些煩躁，但最後會慢慢體驗到「好像不去也沒差」、「去了也只是多花錢」的心情，自然而然降低對便利商店的依賴。

日本知名省錢達人Fuyuko分享自己的省錢心法。圖擷自Fuyuko個人X
日本知名省錢達人Fuyuko分享自己的省錢心法。圖擷自Fuyuko個人X

便利商店 存錢 超商 超市

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