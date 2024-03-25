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壓榨員工！超市驚見掃地機器人「身兼二職」 網驚：賣不完回不了家？

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友在逛超市時，發現店內的掃地機器人，同時也負責推銷商品。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位日本網友在逛超市時，發現店內的掃地機器人，同時也負責推銷商品。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

現在許多店家，為了紓解人力不足的狀況，有時會引進機器人，替代原先由人力負責的工作。同時，機器人也可能和人類員工一樣，除了原本的功能性以外，又增加了其他不同的工作。近來日本網友，就目擊到的樣的現象。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，X平台上日本網友「tarepanX」分享，他近日在一家超市內，看到一台掃地機器人在運作的同時，上頭還擺滿了一箱促銷餅乾。除了要負責清掃以外，還得兼職販售業務，等於一台機器得身兼兩份差事。

網友覺得相當有趣，但也笑稱這台掃地機器人，簡直是被榨取勞力一樣。不過因為掃地機器人會在店內到處移動，能讓商品展示在更多顧客面前，更刺激消費慾望，所以確實有著不錯的推銷功效。

許多網友紛紛表示「看到變得有點想買了」、「確實很引人注目」、「加強生產力」、「其實點子不錯」、「賣餅乾的機器人，賣不完就沒辦法回去」、「不過在清掃機器人上面放食物，這不會有衛生疑慮嗎」、「機器人的好處就是不會抱怨」、「如果想要申訴，請至機器人法庭辦理」。

掃地機器人 日本 機器人 超市

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