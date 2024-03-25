泡麵沒麵肉塊加爆！日清推出整盒「謎肉吃到飽」 還能做成丼飯、漢堡

許多泡麵裡頭，常會附有替代肉的小顆方形「肉塊」。這種肉塊在日本被稱為「謎肉」，而且意外地有不少愛好者。以大膽創意聞名的日本泡麵業者「日清食品」，近來乾脆販售整包的「謎肉」，除了能讓謎肉粉絲大飽口福以外，還公開除了泡麵以外，謎肉能夠製作的各種食譜。

根據日本媒體「Gigazine」報導，過去日清就曾推出過謎肉加量的杯麵，受到許多饕客的歡迎，有不少粉絲還敲碗，表示希望能有完全都是謎肉的版本。如今日清也滿足顧客需求，在25日上架新商品「杯麵 謎肉放題」，整盒包裝裡頭只有200公克的謎肉，沒有半點麵。

包裝材料顯示，謎肉成分包含了豬油、粒狀大豆蛋白、豬肉、醬油、洋蔥、蛋粉、食鹽、調味料等等，100克就有628卡路里。有了這包「謎肉放題」（謎肉吃到飽），平常在泡其他泡麵時，就能夠加上滿滿的謎肉，增添泡麵的風味。

除此之外，日清官網還分享了好幾個謎肉的相關食譜。例如將泡麵捏碎，加入謎肉泡水後，再拿去和白飯與蛋一起炒的「謎肉爆增泡麵炒飯」；或者將謎肉加水炒過，再放入泡菜炒到乾，最後盛在飯上的「謎肉泡菜丼」；還有將謎肉泡過熱水，攪拌散開之後，加入雞蛋、小麥粉和胡椒，捏成肉餅煎過，再加上漢堡麵包的「謎肉漢堡」等等，用各種不同的方式來享用謎肉。