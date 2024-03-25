機艙內最髒地方就在你前方！空姐揭「超噁內幕」勸千萬別碰

飛機在結束每趟行程後會進行機艙清理，不過真的每個角落都會被清掃到嗎？據外媒報導，有空服員透露，機上有些地方可能會進行清理，但永遠不會「清潔」，那就是座位前的置物袋。

據《哈芬頓郵報》報導，飛機座位事實上遠比乘客認為的還要更髒、帶有更多細菌。一名空服員指出，每個座位背後附帶的置物袋是機艙內最髒的地方，「如果你一定得用座位置物袋，可以考慮在裡面墊一層一次性袋子再把東西存放進去」，空服員表示，這麼做不僅能保持個人物品的乾淨，還能簡化事後清潔人員的工作，並最大程度地減少乘客的物品與污染物的接觸。

此外，也有網友在美國知名論壇Reddit上向空服員發問，機上有什麼秘密是乘客應該知道的，對此一名空服員回答，「我始終建議，你絕對、絕對、絕對、真的不要把你的任何東西放進座位置物袋裡」，空服員表示置物袋除了清理之外，從來沒有被清潔過。

空服員進一步分享，她曾見過各式各樣的東西被清理出來，包括蘋果核、舔一半的棒棒糖、襪子、口香糖、用過的衛生紙、有嘔吐物的嘔吐袋、手和腳的指甲，而下個乘客直接就將手機、筆記型電腦，或是iPad放進去。她也補充，有些乘客喜歡蜷縮在位子上，並將雙腳彎曲抵在前座椅背上，腳趾頭甚至是腳掌直接就抓住或插進置物袋內，種種行為讓她相當不解，直呼「我真的不懂」。