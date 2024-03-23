交往15年男友認「和繼妹滾床N次」還很自豪 妹子遭提1要求情緒崩潰

如果用十幾年時間經營一段感情，卻被伴侶背叛，一定會承受撕心裂肺的痛。日前國外一名女子和交往15年的男友出遊，在一晚酒醉狀態下，男友突然脫口承認和繼妹上床很多次，令女子當場愣住，但對方卻引以為豪，甚至提出1個不合理要求，讓她相當傻眼。

根據《太陽報》報導，該名女子在論壇Reddit寫下被男友背叛的經歷，有一次家族旅行時，她對男友說很喜歡他的繼妹，儘管雙方只見過兩次，但男友醉酒笑說如果她的穿搭和繼妹一樣，他會很高興，女子以為是玩笑話，馬上調侃男友「是不是對繼妹有好感」。

結果一問之下爆出驚天秘密，男友接著承認已經和繼妹上床多次，「他昨晚一直提這件事，好像為自己做的事感到自豪，讓我有點反感」，男友更稱全家族沒人知道這件事，他只和最好的朋友說。

女子當然感到震驚又憤怒，接下來3天旅程完全沒有興致玩，只想趕快訂機票回家，「我幾乎不敢看他（男友），我覺得非常厭惡，開始懷疑我們之間的關係」。女子也擔心自己是否反應過度，透露她是獨生女，不確定和繼兄弟姊妹上床這事到底正不正常。

貼文曝光後掀起一陣討論，不少國外網友留言喊荒謬，紛紛勸女子放生男友，「身為一名有繼兄妹的人，我真的覺得很噁心」、「我從8歲就認識我繼兄了，而且我們同齡，身為女人的我無法想像會對他產生那樣的興趣」。

對於女子被要求學繼妹穿著，有網友也難以置信，「即使對象不是男友繼妹，讓妳穿得像和他發生過關係的人一樣，並以這種方式回憶過去，是極大的侮辱」、「男友要求妳穿得像繼妹一樣，這超級噁心」。