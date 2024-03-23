快訊

UBA／莊朝勝23分領軍 政大險勝虎科外籍生軍團 4連霸差1步

陸15歲留學生聽演唱會遇莫斯科恐攻 同行友人「全身都是彈孔」

上班狂盯包包傻笑！日本妹包裡突溜出「1活體」 全辦公室驚嚇大叫

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名新進員工常帶大包來公司，上班時還一直狂盯包包，露出神秘微笑。情境示意圖。圖／Ingimage
日本一名新進員工常帶大包來公司，上班時還一直狂盯包包，露出神秘微笑。情境示意圖。圖／Ingimage

新進員工入職時，主管都會特別留意其工作表現。日本一名主管注意到有女員工不僅上班都提大包，還邊工作邊瞄包包，看完還露出神秘笑容，讓主管超困惑，約談女員工也沒得到合理解釋。結果有一天女員工包包裡突然跑出「1種活體」，嚇壞其他同事，全辦公室因此陷入一陣混亂。

根據《日刊SPA！》報導，在一家護理機構管理公司擔任總務課長的和田（化名），很在意一名新進女員工（以下稱為Y）的異常舉動，不同於其他新人都背小包或空手來公司，Y總是提很大的包包，更奇怪的是，Y上班經常分心偷瞄包包，看完包裡的內容物還露出笑容。

和田長期觀察下來忍不住了，直接叫Y到會議室約談，並開門見山問「為什麼一直看包包」，Y面對主管直球提問顯得措手不及，含糊回答「沒什麼特別的」，最終和田得不到合理解釋，只勸Y要專心工作，「Y的工作範圍很廣，我有時會請她教我如何設定電腦。她是那種安靜的人，會默默進行被委託的工作，所以我認為周圍同事對她有高度評價」。

被和田約談詢問「為什麼一直看包包」，女員工感到驚慌失措，沒給出合理解釋。情境示意圖。圖／Ingimage
被和田約談詢問「為什麼一直看包包」，女員工感到驚慌失措，沒給出合理解釋。情境示意圖。圖／Ingimage

然而Y被約談後舉止更怪異了，雖然不再偷瞄包包，但改穿很寬鬆的衣服，也總是將手伸入肚子部位撫摸，令和田疑惑Y到底是肚子痛還是身體不舒服，但因為是員工身體私人因素，和田打算暫時靜觀其變。

豈料有一天坐在Y對面的同事突然看見有倉鼠在辦公室亂跑，嚇得大叫，其他人見倉鼠竄入每個座位底下，也一起放聲大叫，此時Y蹲在地板努力捕捉，好不容易抓住倉鼠，連忙小聲喊「對不起，對不起」，一切真相大白，原來Y未經允許，竟然帶倉鼠來公司上班。

事後公司開檢討會議，Y只好坦承不能讓倉鼠留在家中，只好將籠子塞進大包裡帶來上班，至於倉鼠為何跑出來溜搭，是Y將牠從籠子拿出來後，用布袋裹住放在肚子取暖，讓倉鼠有「可乘之機」逃脫。

據說Y在會議中很自責懊悔，但仍辯稱倉鼠沒被列在公司規定的「禁止攜帶物品總表」中，和田表示，雖然公司沒記載，不過用常識來講，帶倉鼠來上班也很奇怪，最後公司馬上在規定追加條文，而Y也在檢討會議後提出辭職了。

因為私自帶倉鼠來上班引發騷動，最終女員工主動遞辭呈辭職。情境示意圖。圖／Ingimage
因為私自帶倉鼠來上班引發騷動，最終女員工主動遞辭呈辭職。情境示意圖。圖／Ingimage

主管 倉鼠 新人 日本

延伸閱讀

日本福岡養老院驚傳凶殺案！2老翁分別遭割喉、切腹亡

台灣人最愛旅日！2月「50萬人」赴日旅遊創新高 一票網友揭關鍵：國旅太貴

放任倉鼠自由活動 公務員備考課本遭咬爛 飼主：給我氣笑了

相關新聞

上班狂盯包包傻笑！日本妹包裡突溜出「1活體」 全辦公室驚嚇大叫

新進員工入職時，主管都會特別留意其工作表現。日本一名主管注意到有女員工不僅上班都提大包，還邊工作邊瞄包包，看完還露出神秘笑容，讓主管超困惑，約談女員工也沒得到合理解釋。結果有一天女員工...

新娘婚禮上收「前男友手寫信」 新郎見一句話臉綠秒提離婚

1封信竟讓男女結婚變離婚。越南1名女子早前在社交平台分享自己的悲慘婚禮，因她邀請前男友出席婚禮，對方應約，並給了她內有15.6萬越南盾（約新台幣200元）手寫信，前男友直白地表達對前女友的不滿，「妳離開了愛了4年的我，嫁給了只認識6個月的男人」，而事件變調原因，則是老公也看了前男友的信，他讀完信後竟提出離婚。

男子肚子劇痛到院檢查 一看竟藏30公分活鰻魚

越南一名男子因為肚子痛到醫院就醫，到醫院時甚至痛到連話都說不出口，醫生檢查後竟發現他肚子裡有一尾長30公分的活鰻魚。

王室陰謀論！凱特王妃的替身謠言之亂

凱特王妃自1月接受腹部手術之後，至今仍未公開露面，而肯辛頓宮3月10日發布的凱特王妃與3個孩子合照被發現後製痕跡、遭各家通訊社下架後，愈加引發英國公眾對凱特王妃病情和現狀的好奇，社群媒體上甚至開始湧現陰謀論，尤其是在3月18日英國《太陽報》發布一段威廉王子與凱特王妃在農夫市集的影片後，宣稱影片中女子是「替身」的說法不斷傳播，#whereiskate、#katebodydouble和#katemiddleton成為X、Instagram、TikTok上的熱門標籤，種種情形再次彰顯了公眾對王室的好奇心、佐以社群媒體的傳播力量，所能引致的混亂局面。

結婚4年完美丈夫堅持跑步 人妻看運動App驚揭心寒真相 崩潰離婚

日日做運動，原來有古怪？美國1名人妻與「完美」丈夫結婚4年，丈夫經常會外出跑步，本以為是健康舉動，但每當她想陪丈夫一起跑步，丈夫都會托詞拒絕，直到發現丈夫使用的運動App紀錄，才發現心寒真相，氣炸離婚。

大媽潛入肉檔偷豬肉 自備菜刀5分鐘極速分割 網：肯定是同行

以小偷來說她的刀法非常熟練。馬來西亞檳城近日發生罕有的偷豬肉事件，1名大媽深夜潛入當地巴剎（即街市），拿菜刀切走放在肉檔內的生豬不同部位的肉，一一放入膠袋後走人，閉路電視片段在當地引起熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。