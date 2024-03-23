上班狂盯包包傻笑！日本妹包裡突溜出「1活體」 全辦公室驚嚇大叫

新進員工入職時，主管都會特別留意其工作表現。日本一名主管注意到有女員工不僅上班都提大包，還邊工作邊瞄包包，看完還露出神秘笑容，讓主管超困惑，約談女員工也沒得到合理解釋。結果有一天女員工包包裡突然跑出「1種活體」，嚇壞其他同事，全辦公室因此陷入一陣混亂。

根據《日刊SPA！》報導，在一家護理機構管理公司擔任總務課長的和田（化名），很在意一名新進女員工（以下稱為Y）的異常舉動，不同於其他新人都背小包或空手來公司，Y總是提很大的包包，更奇怪的是，Y上班經常分心偷瞄包包，看完包裡的內容物還露出笑容。

和田長期觀察下來忍不住了，直接叫Y到會議室約談，並開門見山問「為什麼一直看包包」，Y面對主管直球提問顯得措手不及，含糊回答「沒什麼特別的」，最終和田得不到合理解釋，只勸Y要專心工作，「Y的工作範圍很廣，我有時會請她教我如何設定電腦。她是那種安靜的人，會默默進行被委託的工作，所以我認為周圍同事對她有高度評價」。

被和田約談詢問「為什麼一直看包包」，女員工感到驚慌失措，沒給出合理解釋。情境示意圖。圖／Ingimage

然而Y被約談後舉止更怪異了，雖然不再偷瞄包包，但改穿很寬鬆的衣服，也總是將手伸入肚子部位撫摸，令和田疑惑Y到底是肚子痛還是身體不舒服，但因為是員工身體私人因素，和田打算暫時靜觀其變。

豈料有一天坐在Y對面的同事突然看見有倉鼠在辦公室亂跑，嚇得大叫，其他人見倉鼠竄入每個座位底下，也一起放聲大叫，此時Y蹲在地板努力捕捉，好不容易抓住倉鼠，連忙小聲喊「對不起，對不起」，一切真相大白，原來Y未經允許，竟然帶倉鼠來公司上班。

事後公司開檢討會議，Y只好坦承不能讓倉鼠留在家中，只好將籠子塞進大包裡帶來上班，至於倉鼠為何跑出來溜搭，是Y將牠從籠子拿出來後，用布袋裹住放在肚子取暖，讓倉鼠有「可乘之機」逃脫。

據說Y在會議中很自責懊悔，但仍辯稱倉鼠沒被列在公司規定的「禁止攜帶物品總表」中，和田表示，雖然公司沒記載，不過用常識來講，帶倉鼠來上班也很奇怪，最後公司馬上在規定追加條文，而Y也在檢討會議後提出辭職了。