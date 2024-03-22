男子肚子劇痛到院檢查 一看竟藏30公分活鰻魚

越南一名男子因為肚子痛到醫院就醫，到醫院時甚至痛到連話都說不出口，醫生檢查後竟發現他肚子裡有一尾長30公分的活鰻魚。

據ODDITYCENTRAL報導，一名34歲的男子在3月20日時因為腹部絞痛就醫，當時他被送到越南廣寧省的河區醫療中心，但肚子實在太痛，讓他連話都說不出來，於是醫生便先替他進行X光和超音波檢查。

醫生發現男子的腹部有異物，而且出現腸胃穿孔和腹膜炎的症狀，建議立刻手術取出異物。令人驚訝的是，男子腹中的異物竟是一條30公分長的活鰻魚，因為鰻魚在腸道中亂鑽亂咬，讓男子有部分腸道壞死，只能切除。

男子無法明確說明為什麼腹中會有一條活鰻魚，醫生推估，鰻魚可能是從肛門爬到結腸，咬穿腸道以後進入腹部。幸好手術十分順利，目前男子仍在醫院觀察。

去（2023）年中國大陸也有一名男子在結腸發現60公分長的活蟲。一開始腸胃科醫生還以為男子的腸道有奇怪的白布條，沒想到「布條」開始蠕動，醫生才發現這是一隻寄生蟲。原來男子愛吃生魚片，所以遭絛蟲寄生，後來手術取出。