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結婚4年完美丈夫堅持跑步 人妻看運動App驚揭心寒真相 崩潰離婚

香港01／ 撰文：布萊恩
梅根於抖音分享事件。（影片截圖）
梅根於抖音分享事件。（影片截圖）

日日做運動，原來有古怪？美國1名人妻與「完美」丈夫結婚4年，丈夫經常會外出跑步，本以為是健康舉動，但每當她想陪丈夫一起跑步，丈夫都會托詞拒絕，直到發現丈夫使用的運動App紀錄，才發現心寒真相，氣炸離婚

綜合外媒報道，美國弗吉尼亞州29歲人妻梅根（Megan McGee）於抖音（TikTok）拍片分享事件。她憶述，當時與丈夫結婚4年，丈夫是職業軍人，平日有空會外出跑步，但每次她想陪丈夫跑步，都會被丈夫以「路線對妳來說很遠」、「妳跑太慢跟不上」等理由拒絕。

梅根起初不以為意，相信丈夫，但真相總是殘酷。2020年11月，丈夫突然向她提出暫時分開，梅根腦中頓時閃過「危險信號」，於是扭盡六壬想找出丈夫「變臉」原因，最終在丈夫使用的運動App發現端倪。

梅根翻查丈夫運動App定位紀錄，見到丈夫從家中出發跑步，之後停留在半英里外（約800米）的女同事家，讓她感到不對勁，加上她從其他人口中得知丈夫風流往事，令她確信丈夫不忠，決定離婚，「這讓我知道丈夫和誰欺騙我，以及丈夫不在家時都做了什麼」。

事件引來網民熱議，直指「太瘋狂了」。也有不少人分享透過類似方法找出另一半「出軌」，「Uber App見到丈夫深夜旅程但早了回來」、「用超市App，發現男友買了很多我沒看過的東西……」、「我是透過Netflix發現的，因為有另1人在追《花邊教主（Gossip Girl）》」。

延伸閱讀：

爺孫戀悲劇｜70歲翁娶19歲女　以為真愛送黃金　結婚僅5天下場

慘…懷疑完美丈夫與女傭有染？人妻裝針孔鏡頭偷拍　揭更心寒真相崩潰

文章授權轉載自《香港01》

丈夫 梅根 結婚 運動 離婚

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