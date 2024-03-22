快訊

IG又爆災情！部分用戶Instagram突被自動登出 無法收到驗證碼

韓國瑜民調漲到底做了什麼？ 黃暐瀚分析3箭：由黑轉紅

台灣團遊日出狀況！11旅客京都燒肉店用餐 疑「食物中毒」緊急送醫

大媽潛入肉檔偷豬肉 自備菜刀5分鐘極速分割 網：肯定是同行

香港01／ 撰文：安祖娜
馬來西亞檳城發生豬肉偷竊事件，1名大媽深夜潛入肉檔偷偷切走豬肉。（閉路電視截圖）
馬來西亞檳城發生豬肉偷竊事件，1名大媽深夜潛入肉檔偷偷切走豬肉。（閉路電視截圖）

以小偷來說她的刀法非常熟練。馬來西亞檳城近日發生罕有的偷豬肉事件，1名大媽深夜潛入當地巴剎（即街市），拿菜刀切走放在肉檔內的生豬不同部位的肉，一一放入膠袋後走人，閉路電視片段在當地引起熱議。肉檔老闆至清晨回檔口準備時，眼利發現豬隻少了些肉，翻查閉路電視揭發事件，不禁指該豬肉女賊有「純熟刀工」，但他因為怕麻煩而沒有報案。網友一看認為女賊是「同行」，又笑言她可能想把偷來的豬肉煮肉骨茶吃。

據閉路電視紀錄，拍到1名戴冷帽、眼睛和口罩的大媽凌晨凌時30分左右，走入檳城立信花園巴剎1個豬肉攤檔內，肉枱上放了2隻劏好豬隻。女賊從背包取出菜刀和膠袋，在豬屁股位置落刀，切出大塊豬肉放進膠袋，她再在豬隻身上各處落刀，片起豬皮後切走裏面的肉，疑想令切完「唔覺眼」，大概切了5分鐘裝滿整整1袋，片段就此作結。

馬媒報道，過去1年當地的豬肉價格連漲10次，竟成為偷竊目標，檔主估計損失400令吉（約港幣660元），他指屠房工人會在半夜將完隻劏好的豬運至攤檔內，至清晨回檔口準備時，眼利發現生豬上許多肉不見了，翻查閉路電視發現女賊偷肉。他形容女賊衣着奇特，並且自備刀具且有「純熟刀工」，認為是有備而來。偷豬肉事在當地極為罕見，但檔主嫌麻煩沒打算報警，正考慮在店舖架起臨時圍欄防賊。

網友認為女賊刀法很好，「肯定是同行」、「內行人都知是同行」，打趣道指檔主可以「試試找她出來聘請她」、「熟練的豬肉販很難找的」。部份人看完影片後認為巴剎豬肉檔衛生差，「原來豬肉是這樣赤條條的放在桌上，沒有冷藏、不需看管，細菌老鼠曱甴互相在開派對」，又批評檔主不報警是在放縱賊人，「繼續偷吧，小販嫌麻煩不會報警」。

賊人成功切除1塊豬肉後未有打算離開，繼續切割檯面上的豬隻，約5分鐘後才離開豬肉店。（光華在線Facebook圖片）
賊人成功切除1塊豬肉後未有打算離開，繼續切割檯面上的豬隻，約5分鐘後才離開豬肉店。（光華在線Facebook圖片）

延伸閱讀：

衰！男子餐廳結帳　趁機偷收銀員八達通影片瘋傳　網友鬧爆：乞兒

大膽！的士司機交警面前衝燈斷正　網友斥慣犯：要求法官捉佢驗眼

文章授權轉載自《香港01》

偷竊 回檔 影片 豬肉 馬來西亞

延伸閱讀

米其林餐廳選用、「500盤」唯一指定豬肉！揭開「究好豬」安心美味的秘密

河北「驢肉」盛產地 被爆廉價母豬肉冒充

煮3料理慰勞！她不滿印尼看護拒吃 網揭1真相：請雇主自重

農業部專家會議結論 禁用瘦肉精年檢6千件已足夠

相關新聞

大媽潛入肉檔偷豬肉 自備菜刀5分鐘極速分割 網：肯定是同行

以小偷來說她的刀法非常熟練。馬來西亞檳城近日發生罕有的偷豬肉事件，1名大媽深夜潛入當地巴剎（即街市），拿菜刀切走放在肉檔內的生豬不同部位的肉，一一放入膠袋後走人，閉路電視片段在當地引起熱議。

魚缸當泳池？男童跳進魚缸暢泳 父不阻止還拍片「只是順孩子意」捱轟

作為父母，理應避免讓孩子置身險境！不過馬來西亞日前有父親分享「湊仔」短片，顯示他家中擺放巨型魚缸，居然任由兒子跳進魚缸游泳，更於片中標題寫道「孩子想在魚缸游泳，我只好順他的意」。

「吉伊卡哇」是什麼？日本超人氣IP台灣竄紅 可愛療癒背後是人生寫照

你知道「吉伊卡哇」（ちいかわ）嗎？這個來自日本的超人氣IP近幾年在臺灣竄紅，不論是周邊商品還是貼圖都非常受歡迎...

瞞著媽媽賣肉爽撈1.2億！20歲正妹雙胞胎再邀1男同床「我們是同一人」

澳洲一對20歲的雙胞胎姊妹阿米莉亞（Amelia Maddison）、阿普麗爾（April Maddison），日前自曝瞞著媽媽下海，靠著成人平台短短2年內就賺進308萬英鎊...

又是TikTok歪風！ 青少年靠「吸辛香料」超嗨送急診

近期TikTok上吹起一股「吸食辛香料」的風潮，不少孩子因為容易取得，竟偷偷吸食肉豆蔻粉以增添興奮感，社群媒體上甚至有吸食肉豆蔻粉挑戰。美國喬治亞州一名媽媽也趕緊拍TikTok提醒父母，要大家多注意自家孩子的狀況。

酒吧玩比腕力 女子手臂竟當場骨折被朋友全錄下

英國一名女子跟朋友到酒吧放鬆，在旁邊酒客的邀約下挑戰比腕力，原本朋友幫她拍影片想記錄有趣的過程，沒想到影片卻拍下女子手臂骨折的瞬間。她的手臂在比腕力時骨折，只好趕緊到醫院治療。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。