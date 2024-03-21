「吉伊卡哇」是什麼？日本超人氣IP台灣竄紅 可愛療癒背後是人生寫照

文／蔡瓅萱

你知道「吉伊卡哇」（ちいかわ）嗎？這個來自日本的超人氣IP近幾年在臺灣竄紅，不論是周邊商品還是貼圖都非常受歡迎，2022年推出的動畫版也擄獲許多粉絲。究竟這個可愛的小東西是怎麼走進大家的心中呢？快跟著《網路溫度計DailyView》一起透過近兩年的網路聲量及熱門話題來看看吧！

又小又可愛的傢伙！超療癒《吉伊卡哇》讓人一秒融化



吉伊卡哇為日本漫畫家ナガノ筆下的系列作品，副標題「這又小又可愛的傢伙」（なんか小さくてかわいいやつ）完美地說明了吉伊卡哇給人的感受。最初作者以「想要像這樣生活」的心情畫出了吉伊卡哇這個療癒的白色小生物，整天吃吃睡睡的吉伊卡哇不太會說話，總是以「哇」或「呀」來表達情緒。膽小、愛哭卻又十分溫柔的吉伊卡哇，認真生活的模樣融化許多人的心。

▲可愛又療癒的《吉伊卡哇》大受歡迎。

image source: X／ちいかわ💫アニメ火金

原先只是社群插畫的吉伊卡哇在Twitter（X）上爆紅後，作者開設了官方帳號專門連載這些小生物們的故事。吉伊卡哇擁有一群可愛的朋友們，包含了樂觀又擅長說話的小八貓（ハチワレ）、活潑灑脫的兔兔（うさぎ），以及小桃鼠、海獺、栗子饅頭、風獅爺等療癒的角色。之後吉伊卡哇更出版實體漫畫並推出動畫版，吸引到更多粉絲，相關的周邊商品和貼圖非常熱銷，在臺灣也十分受歡迎。

▲吉伊卡哇擁有許多可愛的好朋友。

image source: X／ちいかわ💫アニメ火金

可愛世界裡也有現實人生 和小生物一起「努力生活」

雖然是可愛的治癒系動漫，不過《吉伊卡哇》中也有非常現實的一面，在看起來溫馨的日常中，隱藏著許多真實人生的寫照。在他們的世界中，需要打工賺錢養活自己，有時還會需要討伐怪物，為了生活努力工作、付出的努力不一定能獲得相應的回報、緊要關頭時不見得會有足夠的勇氣面對……在「超現實」的《吉伊卡哇》中，大家意識到即使是這樣的生物也有著必須面對的「現實」，透過與自己截然不同的樣貌，感受到共鳴以及被同理。

▲在《吉伊卡哇》的世界中也需要努力工作養活自己。

image source: X／ちいかわ💫アニメ火金

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，「吉伊卡哇」近兩年路聲量為24,785筆，圖中可以看出2023年整體的討論度明顯高於2022年，顯示出吉伊卡哇有「越來越紅」的趨勢。尤其在去（2023）年12月巴哈姆特動畫瘋宣布取得《吉伊卡哇》授權，將在平臺上架動畫，更是引發熱烈迴響。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

吉伊卡哇目前在X官方帳號上有超過300萬粉絲，更曾在2022年拿下「日本角色大賞」。對粉絲來說吉伊卡哇提供的不只是療癒和可愛，他們努力生活的痕跡更讓人感同身受。在另一個相似而又獨立的奇特世界中，吉伊卡哇和他的同伴們成為繁忙生活中的小小出口，治癒心靈，也讓人思考著生活。

image source: X／ちいかわ💫アニメ火金





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年03月20日至2024年03月18日。