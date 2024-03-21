酒吧玩比腕力 女子手臂竟當場骨折被朋友全錄下

英國一名女子跟朋友到酒吧放鬆，在旁邊酒客的邀約下挑戰比腕力，原本朋友幫她拍影片想記錄有趣的過程，沒想到影片卻拍下女子手臂骨折的瞬間。她的手臂在比腕力時骨折，只好趕緊到醫院治療。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，24歲的黛西（Daisy Johnson）去（2023）年復活節時跟朋友到酒吧喝酒，那時旁邊的人都在聊健身的話題，黛西插話說自己可以「比腕力打敗任何人」，於是便開始跟旁邊的陌生人比賽。

原本黛西信心滿滿，覺得自己一定可以「輾壓」對方，想不到她自己的手臂反而在過程中給弄斷了。當下她的手臂發出骨頭折斷的聲音，她趕緊到醫院檢查，發現自己的肱骨呈現螺旋狀骨折的狀態。

剛開始因為身體分泌腎上腺素，黛西還沒感覺到那麼痛，但不久後她就覺得痛到不行，得用大量嗎啡止痛。她說自己一開始以為是脫臼，想說應該把骨頭放回原位就能回酒吧喝酒，沒想到卻是為期一年才能康復的骨折。

黛西說自己很喜歡重訓，事發到現在已經近一年，但手臂還沒有完全恢復，這讓她覺得很沮喪。現在從外表來看她受傷的手臂形狀也不太一樣，不過她表示自己還是會繼續重訓，希望可以讓手臂恢復原本的活動能力。