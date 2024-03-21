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裸體重訓效果好？ 這對夫妻包場全裸健身被罵翻
巴西一對夫妻認為裸體健身效果更好，不只讓他們共減掉25公斤，還讓他們的關係更親密。為了能全裸運動他們會特地包場重訓，不過這樣的習慣卻讓網友看不慣，引發不少網友批評。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，31歲的貝拉（Bella Mantovani）和34歲的丈夫瓦格納（Vagner O Fera）雖然是夫妻，卻嚮往開放式的關係，不只曾在時代廣場租廣告看板宣揚一夫多妻，也常在成人社群網站Only Fans上分享兩人的性生活。
夫妻倆最近在社群媒體上分享自己全裸運動的照片和影片，再次引發網友關注。貝拉說，他們覺得裸體運動可以燃燒更多卡路里，自從開始全裸運動以後兩人共減下25公斤。不僅如此，他們也覺得裸體運動讓他們關係更好，加深了兩人的連結。
不過要全裸運動當然還是要尊重其他人的空間，所以兩個人每次運動都是包場。雖然並不是在眾人面前裸體運動，夫妻倆的分享還是引來不少批評。有網友說：「不知道健身房有沒有好好消毒」、「不管用多少消毒水都不夠吧？」、「光想到器材上的味道就覺得好噁心」、「我到底看了什麼」。
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