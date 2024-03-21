燒肉吃到飽狂點50份牛舌讓店長不開心？他嗆「負擔不起就別開」炎上掀正反論戰
現在坊間有許多吃到飽餐廳，標榜著只要花費一定金額，菜單上的品項都能隨意任點，要吃幾份都沒問題。然而日本最近，卻有網友抱怨去吃吃到飽燒肉時，因為吃了太多昂貴的品項，惹得店家不開心，事情鬧大後，也引發網友們正反面的議論。
根據日本媒體「Smart FLASH」報導，日本「X」網友沢田渚在本月14日，表示他到一家燒肉店，選擇4000日圓（約相當於新台幣845元）的吃到飽服務。接著他在用餐期間，點了多達50人份的「上等牛舌」。而如果以單點方式計算，上等牛舌的原價則為1408日圓（約相當於新台幣297元）
沢田渚指稱，在他這樣點餐之後，店長似乎非常地不高興，說第一次碰到這樣點的客人。因此他也批評店家，說負擔不起的話，就別開吃到飽店了。另外他也解釋，為什麼會點這麼多牛舌，是因為牛舌是他最愛的食物，比海膽和鮪魚還喜歡。另外他也有點一些麵、五花肉之類的，並非故意找碴，並且最後沒有吃剩食物。
焼肉食べ放題で上タンばかり食っていたら店長にマジギレされてクソワロタ— 沢田渚 (@sawadanagisa) March 14, 2024
たった50人前だぞ？
こんな頼むひと初めてだとかキレてたけどほなら食べ放題やめろよな pic.twitter.com/lpVszV6jTO
不過店家受訪時喊冤，辯稱當天並沒有起任何衝突，X上的訊息過於其實。店家方解釋，該客人是店裡的常客，當天最後Last Order時，因為上等牛舌被吃光了，因此在店家提議下，改以鹽味牛舌和蔥鹽代替，並且否認對客人有任何不當措辭或服務態度。
事件曝光之後，也引起網友們正反兩面的探討。有些人支持店家，認為「雖然沒有違規，但也該為店家著想一下吧，人家搞不好會被吃到關店」、「覺得吃到飽就能隨便吃『沒問題』，是法律上沒問題，不代表真的沒問題」、「這個好像去調解會判店家勝訴喔，原因是一個客人這樣點，會影響到其他客人的權益」。
不過也有大批網友支持沢田，表示「都說吃到飽了，就算點100份都可以吧」、「以前也是去點一堆牛舌，吃完後想改點其他肉，結果被店長轟出去」。還有人說「因為這起事件傳開了，跑去燒肉吃到飽時，店家端出一盤肉，叫我們先吃完這個再點餐，全都是品質很差的肉」。
牛タン50人前ニキみたいなのが蔓延った成れの果てが、食べ放題と言いつつ「まずはこちらをご賞味ください。これを食べ終えてから次のオーダーをお願いします」と言って、てんこ盛りのクズ肉が出てくるみたいな店になるんだよな…。— 咲来さん@ (@sakkurusan) March 16, 2024
目前沢田渚原文已經超過1.1億次觀看，不過本人事後澄清，他自己也沒有非常生氣，更沒公布店家名字，只是一個普通的抱怨文而已。
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