燒肉吃到飽狂點50份牛舌讓店長不開心？他嗆「負擔不起就別開」炎上掀正反論戰

現在坊間有許多吃到飽餐廳，標榜著只要花費一定金額，菜單上的品項都能隨意任點，要吃幾份都沒問題。然而日本最近，卻有網友抱怨去吃吃到飽燒肉時，因為吃了太多昂貴的品項，惹得店家不開心，事情鬧大後，也引發網友們正反面的議論。

根據日本媒體「Smart FLASH」報導，日本「X」網友沢田渚在本月14日，表示他到一家燒肉店，選擇4000日圓（約相當於新台幣845元）的吃到飽服務。接著他在用餐期間，點了多達50人份的「上等牛舌」。而如果以單點方式計算，上等牛舌的原價則為1408日圓（約相當於新台幣297元）

沢田渚指稱，在他這樣點餐之後，店長似乎非常地不高興，說第一次碰到這樣點的客人。因此他也批評店家，說負擔不起的話，就別開吃到飽店了。另外他也解釋，為什麼會點這麼多牛舌，是因為牛舌是他最愛的食物，比海膽和鮪魚還喜歡。另外他也有點一些麵、五花肉之類的，並非故意找碴，並且最後沒有吃剩食物。

不過店家受訪時喊冤，辯稱當天並沒有起任何衝突，X上的訊息過於其實。店家方解釋，該客人是店裡的常客，當天最後Last Order時，因為上等牛舌被吃光了，因此在店家提議下，改以鹽味牛舌和蔥鹽代替，並且否認對客人有任何不當措辭或服務態度。

事件曝光之後，也引起網友們正反兩面的探討。有些人支持店家，認為「雖然沒有違規，但也該為店家著想一下吧，人家搞不好會被吃到關店」、「覺得吃到飽就能隨便吃『沒問題』，是法律上沒問題，不代表真的沒問題」、「這個好像去調解會判店家勝訴喔，原因是一個客人這樣點，會影響到其他客人的權益」。

不過也有大批網友支持沢田，表示「都說吃到飽了，就算點100份都可以吧」、「以前也是去點一堆牛舌，吃完後想改點其他肉，結果被店長轟出去」。還有人說「因為這起事件傳開了，跑去燒肉吃到飽時，店家端出一盤肉，叫我們先吃完這個再點餐，全都是品質很差的肉」。

目前沢田渚原文已經超過1.1億次觀看，不過本人事後澄清，他自己也沒有非常生氣，更沒公布店家名字，只是一個普通的抱怨文而已。