自拍照就是不滿意！日Z世代陷「醜形恐怖症」 修圖就花1小時

現在智慧型手機幾乎都附有相當優秀的拍照功能，不只隨時能夠想拍就拍，還能透過各種軟體修圖，讓照片變得更加美觀。然而，這也使得許多人在社群網站上，看到別人漂亮的照片，自然產生比較心理，擔心自己的樣子不夠好看，陷入「醜形恐怖症」的恐懼之中。

根據日本媒體「ABEMA TIMES」報導，一位化名Nemu的Z世代女性表示，自己對本身的樣貌非常不滿意，覺得一點也不可愛，但又想要獲得稱讚，因此開始對自己的照片修圖。隨著要求越來越高，修圖時間也越花越久，甚至可能來到一個小時。最後的成品照片，自然也跟本人大相逕庭。

而這樣過度修圖的現象，其實並非特例。美國波士頓大學曾有論文指出，過去需要經常修圖改變樣貌的，只有模特兒和演藝人員等等。但因為手機APP的出現，使得一般人也能修圖，進而可能造成出現精神面、厭食障礙的人增加，就如同想要整形的焦慮一樣。

精神科醫師中嶋英雄分析，有著「醜形恐怖症」的人，可能是因為沒有在正常的親子關係下長大，或者缺乏對他人的信賴感，以及比起表現，外貌更曾被稱讚過，對外觀相當敏感等因素導致的。

中嶋認為，這樣的人通常有著比較消極的性格，因此應該肯定自己的樣貌，多告訴自己「我很可愛」。反之，如果在鏡子前面覺得「我一點都不可愛」，會嚴重打擊自己的信心，讓焦慮感越來越嚴重。