防腐太強？他把過期飯糰埋土裡 一個月後鮭魚餡竟完好如初

世人難忘的是1997年8月31日，年僅36歲的黛安娜王妃，座車在狗仔的飛車追逐下，失控發生車禍終至喪命。她的弟弟史賓塞伯爵痛斥英國惡質的媒體系統，無論是出資購買照片的報刊編輯，還是鋌而走險的狗仔，「手上都沾了鮮血」。黛安娜之死，不僅在她的兒子們身上留下深刻傷痕，因而特別捍衛所愛之人不受媒體打擾。事隔多年，也時時提醒人們報導與隱私的界線。

2024-03-17 11:11