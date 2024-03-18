防腐太強？他把過期飯糰埋土裡 一個月後鮭魚餡竟完好如初
現代便利商店的食物，為了延長保存期限，可能會在裡頭添加一些化學物質。這些物質雖然可能有相當優異的防腐效果，但也可能存在著一些風險。有位日本網友就透過一項實驗，見證到這類食品的防腐效果有多驚人。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，喜歡研究自然，擁有13.2萬訂閱者的日本YouTuber「turikipp」分享一段影片。他因為不小心把一顆三角飯糰放到過期，為了防止飯糰發霉，並且讓其回歸自然資源，於是將這顆飯糰，埋進充滿微生物的土壤之中。
然而，在他一個月挖出飯糰後，發現米粒變成了類似橡膠一樣的黏稠狀態，光用手幾乎無法將之扳成兩半。而飯糰裡頭的鮭魚內餡，更是如同剛買一樣完好如初，完全沒有被微生物分解，懷疑是因為防腐劑的關係，讓他必須繼續將飯糰掩埋做觀察，令人嘖嘖稱奇。
許多網友紛紛表示「好有趣的實驗」、「竟然一個月都沒辦法被分解」、「微生物：我故意留下來當成緊急儲糧」、「不過便利商店的飯糰，特別是米的部分，照理講應該沒什麼防腐劑才對」、「或許不是防腐劑，而是被鹽分影響了」、「影片最後登場的『微生物』好可愛喔」。
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