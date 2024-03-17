噴香水、喝咖啡都不行！空服員曝飛機上「8件絕對別做的事」

搭飛機時，有許多注意事項需要特別留意。根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國一位曾在多間航空公司任職的前空服員，依照自己的經驗分享「8件在飛機上絕對不要做的事」。她提醒，只要避免做這些事，就能讓整趟旅程更加安全且舒適。

1.只穿襪子或赤腳

飛機不會定期進行深度清潔，因此不建議旅客只穿襪子或赤腳走來走去。空服員表示，多趟飛行下來，飛機的地毯和洗手間地板都會變髒，因此她建議可以攜帶自己的拖鞋，最好是容易清潔的人字拖，或是攜帶飯店的一次性拖鞋，用完後可以直接丟棄在飛機上。

2.預訂機尾座位

越靠近機尾的位置，等待下機的時間也越長，對旅客而言十分不便，若中間轉機的時間不到一小時，還有可能拖延到行程。因此空服員建議，最好選擇靠前的座位，如果訂不到前面的位置，也可以嘗試禮貌地詢問空服員，是否願意協助安排。

3.手提大型行李上機

空服員指出，許多旅客都會攜帶大包包作為手提行李上機，但因為體積過大難以存放，只會造成其他人的困擾。她建議搭飛機時，攜帶一件小件個人物品就好，這樣不僅能減輕自己的負擔，也能讓登機過程更流暢。

4.在飛機上喝咖啡或茶

幾乎所有航班都會提供熱飲服務，但空服員提醒旅客，不要在飛機上喝咖啡或茶，因為飛機上所使用的熱水壺很少完全清潔，很有可能成為細菌的溫床。她建議大家在飛機上可以喝冷飲，或是攜帶水壺，登機前自行在機場裝熱飲。

5.噴濃烈的香水

空服員直言：「對你來說很香的東西，對你身邊的人來說可能不太好聞。」她指出，有些人會過敏或對氣味很敏感，因此請盡量避免噴濃烈的香水或古龍水。此外，她也建議搭機前不要吃咖哩或大蒜，避免將味道帶到飛機上。空服員提醒，前往機場前可以先洗個澡，或者也可以多加利用機場休息室裡的淋浴間。

6.不喝水

機內空氣乾燥、含氧量低，很容易導致頭痛，因此空服員建議旅客攜帶「一瓶水」登機，並在飛行過程中小口小口地補充水分，「水將成為你最好的朋友，到達目的地後，您會感覺更精神煥發」。另外，她也推薦另一個秘訣，搭乘長途航班時，最好「每2小時」就起身伸展一下身體。

7.忽視逃生安全須知

空服員表示，在不同機型的飛機上工作過後，讓她逐漸意識到「聆聽逃生須知」的重要性，因為每架飛機的佈局可能存在極大差異，「雖然逃生演示看起來很無聊，但通常不會花太久時間，若出現緊急狀況還能提供必要幫助，例如讓你了解氧氣面罩掉落位置以及如何佩戴」。她補充，自己上機時會先掌握逃生門的確切位置，以確保發生意外時知道該往哪個方向逃生。

8.解開安全帶

飛行過程中，可能會遇到意料之外的亂流，因此她建議旅客最好時刻繫好安全帶，否則當機身開始搖晃，頭部可能會在你做出反應之前撞到天花板。她補充，如果打算起身在機艙內走動，也最好要「有目的地」的移動，不要替自己增加不必要的風險。