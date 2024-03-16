鯨屍脹如巨型黑球瀕臨「鯨爆」 挪威漁民：入行27年未見過

挪威傳媒《日報》（Dagbladet）3月14日報道，挪威北部海岸漁民Dag Rydland在安德亞島（Andøya）附近航行時目擊有黑色巨型球體浮在海面，近身後發現是鯨魚屍體。研究員從遠處觀看稱，鯨屍似是要爆炸，即「鯨爆」。

漁民Dag Rydland表示「我當漁民已經27年了，但從未見過這樣的事情。我在陸地上和海里都見過鯨魚屍體，從未見過這樣的。」

什麼是鯨爆？

鯨魚死亡後，胃內殘留食物逐漸腐爛，產生甲烷等氣體。隨着體內器官腐爛，產生更多氣體，氣壓增大，最終衝破屍體發生爆炸。

其噴出物時速可達每小時70公里且含有細菌，易感染人的傷口，氣體也有機會導致周圍的人群中毒。

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文章授權轉載自《香港01》