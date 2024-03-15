警察局陷鼠災！米奇大膽偷吃證物 清晨「嗑到全嗨」搖搖晃晃離開

美國南部紐奧良市一間警局近日鬧鼠災，包括警局首長和員警都抱怨辦公室衛生不佳，在辦公桌上經常可見的米奇大便，已嚴重影響到他們辦公的情緒。首長還發現米奇竟在半夜偷吃證物室裡的大麻，有員警發現在清晨上班時，見到米奇們都搖搖晃晃地離開辦公室，「牠們全都好嗨」。

《衛報》稱，這棟鬧鼠災的紐奧良市警局大樓已有55年，建於1968年的建築已出現包括蟑螂、老鼠橫生的跡象，且老舊電梯和空調已不堪使用還得經常修繕。新奧爾良市的主管告訴該市議會的委員會，老鼠已侵擾了整棟大樓，並要求搬遷警局。

員警並戲稱這幫米奇相當「厚顏無恥」，並稱牠們為服用毒品的「現行犯」和小偷，員警稱：「老鼠正在吃我們的大麻，牠們全都好嗨」，員警並稱由於證物遭到破壞，可能還會影響到刑事案件的審判。被破壞的大麻約有1,100磅（500公斤）之多。

報導稱該警局內部現有910名警員在此處辦公，一名曾在證物室工作的退休員警還向媒體表示，「有時清晨6點半到辦公室開燈後，會先給老鼠們差不多30秒的時間離開，你就會看到牠們的動作有點慢，搖搖晃晃地離開，很明顯是嗑了許多大麻所致」，他也坦言，老鼠偷吃大麻的現象已存在多年，一直是警局內揮之不去的惡夢。

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