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飛天八爪魚意外影片瘋傳！2男女被拋飛15米外墮地重傷 警查原因

香港01／ 撰文：喬納森
事發於亞庇里卡士運動廣場（Kompleks Sukan Likas）遊樂場內的飛天八爪魚。（網上圖片）
事發於亞庇里卡士運動廣場（Kompleks Sukan Likas）遊樂場內的飛天八爪魚。（網上圖片）

馬來西亞的機動遊樂場發生駭人意外，2名男女乘坐飛天八爪魚遊戲時，突然被拋飛出15米外，並撞向場內圍欄，其中女子被卡在欄杆縫隙中，渾身是血，嚇得在場人士大叫，有人拍下事發後現場情況，在網上瘋傳。2名傷者頭部均受傷，男子傷勢更為嚴重，正在醫院留醫。警方調查事件是否機械故障所致。

綜合外媒報道，事發於3月6日晚上9時，當時2名男女在亞庇里卡士運動廣場（Kompleks Sukan Likas）的遊樂場，乘坐飛天八爪魚（Sotong Ride）時，突然被拋飛15米外的草地上，女子被拋撞向圍欄，卡在圍欄縫隙，渾身是血，嚇得在場人士尖叫連連。有人拍下現場情況。

影片可見2名男女躺在圍欄處草地，頭部均受傷流血，其中女子（29歲）卡在圍欄時，血流披面的她用手擦拭臉上鮮血。受傷男子同樣躺在草地上動彈不得，人們即時通知醫護人員到場救援。

警方指2名傷者的眼、頭及腳部均受傷，目前仍在醫院接受治療。警方正調查事故起因，以確定是否機械設備故障所致。

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文章授權轉載自《香港01》

影片 運動 馬來西亞

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