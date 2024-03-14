曾月收超過20萬 42歲日女嘆疫情後風俗業「競爭激烈」：我連住處都沒了

近年，受新冠疫情影響而創業失敗、被裁員的人並不少，不過在日本，某些行業卻因為「競爭太激烈」，導致業內老手的工作機會被瓜分、陷入財務困境。近日有日媒報導，一位在風俗業工作的40多歲女性，受疫情時大量年輕女子入行的影響，月收入從全盛時期的20萬元，暴跌至5、6萬元，又因房租過高，甚至需要住在網咖過夜。

據日媒《日刊SPA！》報導，現年42歲、名叫山田凪（化名）的女性已在性產業工作20年。在20多歲時，山田的月收入曾超過100萬日圓（約新台幣21萬元），然而疫情的出現，對她的收入造成了巨大影響，「疫情時客流量變少，常常因為沒客人，只能待在店裡一整天。我的收入開始減少，就連通勤費都被縮減了」。

去年5月，就在山田邊靠著存款度日、邊煩惱下一步該怎麼走的時候，疫情終於趨緩。山田原以為收入可以逐漸安穩，卻又遇到另一危機，「因為新冠影響，許多酒店小姐和OL都轉職加入風俗業。即使疫情結束，仍有許多人繼續待在這個行業，從事爸爸活、或是在路上賣春的年輕人也增加了，競爭變得相當激烈，導致跟我一樣的資深『老手』漸漸失去工作機會」。

於是，山田為了讓生意更好，決定將自己的價格調降，到價格更便宜的店裡工作。然而，即使她一周工作5天，月收入仍只有近20萬日圓（約新台幣42000元）。

接著，山田在租屋上也遇到問題，「去年8月時我曾遲繳過一次房租，也許是房東終於抓到機會，原本默許我在租屋處養貓的他，要求我若想繼續住，需先繳交2個月的押金，因為存款不夠了，我只好在10月時被迫搬家，後來發現他應該是為了調漲租金，才找了藉口將我趕走」。

目前，山田將飼養的3隻貓寄放在老家，並轉至以應召女郎為主的風俗店裡工作，月收入約在25萬日圓〜30萬日圓（約新台幣53000萬元〜64000元）之間。她工作時會在店裡提供的宿舍過夜，休假日則會待在網咖，「雖然很想住在旅館，但可能是日幣下跌、觀光客增加的緣故，就連小城市裡的商務旅館，1萬日圓（約新台幣2100元）都還不一定有房間住」。

山田最後感嘆，「我無法理解，為何風俗業的價格持續通貨緊縮，但物價卻不斷調漲」、「明明是冒著風險下海工作，我卻連安身之處都沒有」。