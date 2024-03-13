丈夫出軌染性病「戰績」還大膽藏臥室 人妻氣炸1招「終極復仇」被讚爆

被伴侶背叛是一件令人痛心疾首的事，近日，國外一名人妻便發現丈夫出軌還染上性病，而且還打算隱瞞。親眼看見丈夫婚外情的證據後，她一氣之下展開「終極報復」，而她的復仇計畫被分享後，引來不少人欽佩。

據外媒《鏡報》報導，英國一名女子在度假時，看了丈夫的手機，意外發現丈夫與四年前認識的女性聯絡，且近期還與朋友們傳訊，表示不打算告訴她自己染了性病。得知丈夫出軌，該名人妻一返國，便開始尋找丈夫婚外情的證據，專業程度有如聯邦調查局的探員，把整間臥室搜遍，最終找到了其他女性的內褲、不屬於她的情人節卡片，以及丈夫聲稱自己在英國時，實際上卻跑出國的一張機票。

親眼看見丈夫婚外情的證據，該名人妻一氣之下，決定展開「終極報復」，把丈夫專用的洗髮乳跟護髮乳全都用除毛劑取代。而且由於丈夫個性吝嗇，他購買的洗髮乳、護髮乳都是散裝的，該名人妻於是買下大量的除毛劑，並聰明的加了一些精油，以掩蓋除毛劑特殊的味道，最後滅證，完成這場復仇。

該名人妻的復仇計畫也被網紅分享在TikTok上，引來不少人欽佩，還有網友道出自身的復仇經驗。然而，也有人指出這樣的復仇不一定奏效，表示除毛劑需要在頭髮上停留幾分鐘才能發揮作用，如果馬上洗掉，不會產生影響，「他可能根本不會注意到任何差異」。