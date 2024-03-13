想壞壞又怕社死？空姐曝「高空極樂」把握1時機 飛機座位這樣選最安全

搭機出國或出差是許多人會經歷的事，然而飛機除了作為一種交通工具，對於某些人來說，可能是點燃激情的空間。「高空性愛俱樂部」即成為一種想望。有空姐便透露，想享受高空極樂，飛機座位的選擇大有學問，此外，也有空姐分享一最佳進行時機。

據外媒《LADbible》報導，一名空姐出身，在社群上擁有數百萬粉絲的網紅米斯特（Cierra Mistt），時常分享飛機上的軼事。除了說明如何獲得免費的頭等艙機票，或是為何搭機時要塗防曬霜等有用資訊，她也透露享受「高空性愛俱樂部（Mile High Club）」一個重要前提。

米斯特指出，若想獲得愉悅的體驗，飛機座位的選擇大有學問。「選擇靠近洗手間或是後方空間的座位尤佳」，由於飛機升空後，空姐需要準備飲料和點心，一旦完成任務，空姐們就會聚集在飛機最前方、最後方的地方或是機組人員的洗手間裡聊天。「雖然我們時不時在機艙內行走，掌握狀況，但通常是每20到30分鐘進行一次」，也就是說，空姐們其餘時間都會待在前面所述的這些區域。

據報導，過去也曾有空姐出書分享機上故事，有關「高空性愛俱樂部」的部分，該名空姐馬克米庫索娃（Marika Mikusova）表示，經濟艙的洗手間是最安全的地方，「經濟艙很大，幾乎看不到盡頭，而且有很多洗手間」，米庫索娃更分析，空姐每次完成供餐、飲料等服務完後，都會調暗機艙燈光，「所以這是…嗯，你們懂的，最佳時機」。

但報導亦指出，在飛機上歡愉很可能觸法，根據英國的法律，在公共廁所區域發生性行為若被抓包的話，恐被處以1000英鎊（新台幣約3萬9千元）的罰款，甚至被關六個月。此外，也可能被航空公司禁止登機。