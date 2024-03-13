看恐怖片激起性致...情侶呻吟聲迴盪影廳 鄰客等散場燈亮「見一幕」搖頭

好不容易去電影院放鬆心情，遇到這種事實在很掃興！近日一名南韓民眾去電影院看驚悚片《破墓》，沒想到看到一半卻傳來斷斷續續的呻吟聲，原先他以為是電影音效，結果仔細一聽，才赫然驚覺是一對男女觀眾啪啪的呻吟聲，該名民眾甚至表示，後來男女的聲音越來越大聲，甚至連坐在後排的客人都注意到了。貼文曝光後，立刻引發南韓網友熱烈討論。

根據南韓媒體《news1》報導，一名南韓民眾在網路發文抱怨，近日到首爾永登浦區一間電影院看驚悚片《破墓》，但電影放映後，陸陸續續聽到一些奇怪聲音，起初以為是電影音效，但仔細一聽，才知道是一名女子的呻吟聲。

該名民眾開始環顧四周可能發出聲音的地點，此時赫然發現附近一名女客人的腿突然抬起來，「我看到有人在上面有節奏地動」，他目睹這一幕試圖保持冷靜，想全神專注地看電影，但男方似乎體力很好，女子的呻吟聲越來越大聲，已經干擾他看電影的情緒，甚至連坐在後排的客人也注意到該情侶舉動，紛紛交頭接耳、面面相覷。

該名民眾諷刺地說道，「這世界變得越來越好了，我看的不是色情電影，是別人做愛的實況影片」。他更痛批該對情侶不顧電影院是公眾場合，公然上演18禁舉動，「開燈時我快速看了一眼，這對情侶的年紀已經不小了，他們應該去汽車旅館」。

貼文曝光後引發討論，許多南韓網友紛紛留言批該對情侶行為太噁心，「到底為什麼要這樣做？」、「他們是動物嗎」、「我不明白為什麼他們無法控制自己的性慾」、「出現這種公開猥褻行為，要直接舉報」。