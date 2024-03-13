老公中年危機竟向網友募款幫他找回自己 妻PO網：有夠丟臉

國外一名女網友日前在論壇上發文，表示自己丈夫突然發生「中年危機」，開始想要進行各種運動和活動來找回自己。由於這些活動都需要花費不少金錢，丈夫竟然靈機一動，想到透過募資網站要網友「為他的中年危機付錢」，令女網友覺得很丟臉。

據《太陽報》（The Sun）報導，這名女網友在論壇Mumsnet發文表示，丈夫近期出現中年危機，開始想嘗試各種特殊的運動和活動。以前丈夫就滿容易半途而廢，有好幾次都是買了所有裝備以後，玩幾次就不玩了，所以他們家裡已經有腳踏車、球拍、高爾夫球桿、空氣槍和模型車等等。

不過最近丈夫還是想要嘗試各種活動，甚至還想要嘗試極限運動，為了達成這個目標還設立了募資網站。原po一直到在社群媒體看到轉發，才知道丈夫竟為此設立募資網站，要網友捐錢。她試著跟丈夫溝通，想鼓勵他舉辦活動或去找贊助，而不是在網路上向網友乞討，但丈夫卻不予理會。

女網友發文後吸引不少人留言，有很多網友都說如果這個人是自己的另一半，她們一定會覺得超級丟臉，甚至還有另一名女網友開玩笑說，光是聽到這些描述「陰道都關起來了」，暗指這樣的行為很沒有吸引力。