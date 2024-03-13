快訊

全英羽賽／前球后對決！戴資穎拍落奧原希望開紅盤

老婆花花持毒遭逮 阿沁奔警局「驗尿」：絕無使用

老公中年危機竟向網友募款幫他找回自己 妻PO網：有夠丟臉

聯合新聞網／ 綜合報導
原po說丈夫在募資平台上募款「用以度過中年危機」，這讓她覺得很丟臉。示意圖／ingimage
原po說丈夫在募資平台上募款「用以度過中年危機」，這讓她覺得很丟臉。示意圖／ingimage

國外一名女網友日前在論壇上發文，表示自己丈夫突然發生「中年危機」，開始想要進行各種運動和活動來找回自己。由於這些活動都需要花費不少金錢，丈夫竟然靈機一動，想到透過募資網站要網友「為他的中年危機付錢」，令女網友覺得很丟臉。

據《太陽報》（The Sun）報導，這名女網友在論壇Mumsnet發文表示，丈夫近期出現中年危機，開始想嘗試各種特殊的運動和活動。以前丈夫就滿容易半途而廢，有好幾次都是買了所有裝備以後，玩幾次就不玩了，所以他們家裡已經有腳踏車、球拍、高爾夫球桿、空氣槍和模型車等等。

不過最近丈夫還是想要嘗試各種活動，甚至還想要嘗試極限運動，為了達成這個目標還設立了募資網站。原po一直到在社群媒體看到轉發，才知道丈夫竟為此設立募資網站，要網友捐錢。她試著跟丈夫溝通，想鼓勵他舉辦活動或去找贊助，而不是在網路上向網友乞討，但丈夫卻不予理會。

女網友發文後吸引不少人留言，有很多網友都說如果這個人是自己的另一半，她們一定會覺得超級丟臉，甚至還有另一名女網友開玩笑說，光是聽到這些描述「陰道都關起來了」，暗指這樣的行為很沒有吸引力。

募款

延伸閱讀

2女帶球出嫁「共享老公」…婚禮全程3人行 唯獨婚紗照個別拍

爸爸其實是祖父、哥哥才是真正的父親！母騙女兒30年身世真相

15歲少女不會游泳...遭惡男拖入海中性侵 比基尼驗到DNA辯稱：她邀請的

喜事變調！澳洲準新郎訂婚派對滑倒 「頸動脈破裂」慘死親友面前

相關新聞

看恐怖片激起性致...情侶呻吟聲迴盪影廳 鄰客等散場燈亮「見一幕」搖頭

好不容易去電影院放鬆心情，遇到這種事實在很掃興！近日一名民眾去電影院看驚悚片《破墓》，沒想到看到一半卻傳來斷斷續續的呻吟聲，原先他以為是電...

老公中年危機竟向網友募款幫他找回自己 妻PO網：有夠丟臉

國外一名女網友日前在論壇上發文，表示自己丈夫突然發生「中年危機」，開始想要進行各種運動和活動來找回自己。由於這些活動都需要花費不少金錢，丈夫竟然靈機一動，想到透過募資網站要網友「為他的中年危機付錢」，令女網友覺得很丟臉。

爸爸其實是祖父、哥哥才是真正的父親！母騙女兒30年身世真相

綜合美國新聞報導，有一對二婚的夫妻，雖然雙方都已經有了孩子，卻還是希望能夠育孕兩人愛的結晶，然而因為丈夫已經結紮，加上夫妻倆不想接受精子銀行的捐贈，竟決定詢問丈夫與前任成年的兒子，是否願意捐精給繼母；而後30年過去，至今女兒30歲，母親依舊尚未告訴她血緣的真相，反而投書匿名專欄，詢問意見。

翁過世留2千萬遺產 5名孫女不滿「只能各拿2千」提告慘被法院打臉

遺產引發家庭糾紛！英國有老翁死後遺下50萬英磅（約新台幣2000萬元），全數留給2名子女，包括1棟價值45萬英鎊（約新台幣1800萬元）房子，但5名孫女最後只各分得50英磅（約新台幣2000元），氣到告上法庭，引發一場產爭風波。孫女們質疑是叔叔和姑姑為了獨佔遺產，說服爺爺更改遺囑，但法院考慮孫女與老翁關係疏離，認為老翁將財產平分予子女決定合理，駁回孫女指控，維持遺囑決定。

2女帶球出嫁「共享老公」…婚禮全程3人行 唯獨婚紗照個別拍

「齊人之福」真的羨煞旁人！馬來西亞近日瘋傳1組照片，1名華裔男子實現了「所有男人都夢寐以求」的願望──就是同時迎娶2名老婆，最重要是相處融恰。相中新郎與2名新娘擺酒結婚，包括華裔及非華裔新娘各一；而舉行宣誓等儀式時，新郎都同時握着2名新娘的手「3人行」，看來相當和諧。據報，新郎原來是古晉某著名美食中心哥羅麵攤檔老闆，該面攤常獲外地遊客和當地人光顧。

新婚尪不倫大學表妹！人妻花6個月終極報復 兩人秒被KO傾家蕩產求饒

被伴侶背叛是沒有人願意經歷的事情，尤其是對象還是自己的親友。國外就有一名人妻發現丈夫背著自己偷吃表妹，但她沒有立刻拆穿他們，而是選擇守株待兔6個月，在最合適的時機進行「終極報復」，讓丈夫及表妹傾家蕩產求饒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。