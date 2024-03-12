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發薪日去提款！最後一分鐘女遭ATM鐵門關起來…網笑翻

香港01／ 撰文：李納德
女子趕不及離開，最後只能向閘外的友人求助。（TikTok影片截圖）
女子趕不及離開，最後只能向閘外的友人求助。（TikTok影片截圖）

發薪日當然會興奮，但再怎麼急著提款都要注意時間！馬來西亞日前瘋傳影片，有女子在發薪日太晚下班，仍打算到附近午夜關門的銀行分行自動櫃員機提款，最終在深夜11時59分趕到，提款時更做好起跑動作，但同時間銀行的自動電捲門已正緩緩落下，最後時刻她提錢後想「爬出去」卻失敗，只好無奈向在門外拍影片的友人求救。影片令網友爆笑，認為她應該找1個24小時運作的自動櫃員機，惟有留言認為她是存心想拍片才故意在最後一刻去提款。

馬來西亞傳媒報導，當地社交平台流傳影片，有女子和友人在深夜11時59分去銀行分行的自動櫃員機領錢，一到午夜零時分行的電捲門自動落下。女子提款時正等候櫃員機運作，友人在門外等待並拍片，她已做好起跑姿勢，準備好一拿到錢就爬出電捲門外，可惜電捲門愈降愈低，她拿錢後來不及「爬出去」走人，最終崩潰趴在地板上，狀甚無奈向門外的友人求救。

女子在最後時刻去ATM提款，當時捲閘正落下。（TikTok影片截圖）
女子在最後時刻去ATM提款，當時捲閘正落下。（TikTok影片截圖）

上傳影片者指，該女子是趕在發薪日去提款，但當晚很夜下班，只好到附近的自動櫃員機碰運氣，「都是薪水惹的禍」。友人其後找來協助報警求助，女子才能順利地拿錢回家。

片段在網上吸引逾百萬次觀看，網友笑言「領錢不要壓線」、「為什麼有人會在半夜到ATM取錢？」、「以後早點去，讓她上了一課」，又認為這類自助分行應該在關門前5分鐘提醒不要內進，而事主其實可以改到24小時運作的自動櫃員機。

不過，有網友質疑她們是想拍片才故意趕在死線去提款，「為了拍抖音，現在連銀行梗都拿來玩了」，更有留言又指「其實裏面有一個重新打開門的開關」。

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文章授權轉載自《香港01》

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