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影／向警炫耀「戴安全帽」避罰單 摩托男竟因1事慘遭罰

香港01／ 桃樂斯
馬來西亞一名騎士興高采烈向警員炫耀配戴安全帽，以為萬無一失，但仍因1事而難逃被開罰的命運。圖／擷自「TikTok」@akramrosmi
馬來西亞一名騎士興高采烈向警員炫耀配戴安全帽，以為萬無一失，但仍因1事而難逃被開罰的命運。圖／擷自「TikTok」@akramrosmi

正所謂自作孽，不可活！馬來西亞有名騎士曾因駕駛時沒有戴安全帽而慘吃罰單，日前於路上騎車時，再遇到警車，便滿懷自信向員警炫耀自己有戴安全帽，正當他以為萬無一失之際，卻因為電動自行車沒有安裝後視鏡，所以仍要收罰單，片段引來網友爆笑，紛紛嘲諷原PO「沒事找事做」。

綜合馬來西亞媒體報導，兩度收罰單的騎士於TikTok帳號「akramrosmi」上傳影片，可見當時他正駕駛電動自行車，並拿著手機自拍，突然看到前方停了1輛巡邏警車，他停下並敲了一下對方車窗。車上員警隨即拉下車窗，詢問他有何事。原PO便一臉興奮的炫耀自己今天有戴安全帽，不用像上次一樣，因為違規而被開罰單。

正當原PO沉浸於沾沾自喜情緒中，下秒卻從天堂被打回地獄，因為員警指出男子的電動自行車沒有安裝後視鏡，所以要求對方停到路邊，再次向他開罰單。男子事後接受當地媒體訪問時指，很多人或許不知道電動自行車沒有後視鏡是違規，所以希望透過分享影影片使他人引以為鑒，「我想告訴其他人，不要以為自己是完美的」，同時也讓自己吸取教訓。

@akramrosmi

Replying to @Dani Jawabnya aku pakai baju raya tahun lepas la #fyp #fypシ #dakmin #viral #kingxpro #kingx12kpuffs #definelimitation #newtechnology #kamisempoi #kamisempoi #isarbclan #tiktok @VEMPIRE MALAYSIA @Haziq_a.l

♬ original sound - Dak Mins - Dak Mins

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文章授權轉載自《香港01》

TikTok 電動自行車 馬來西亞

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