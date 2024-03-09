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日本人激推「奶茶+龍角散」獲百萬人響應 網驚：還原台灣這款手搖飲？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名日本網友表示把龍角散放入熱奶茶後，味道極佳。情境示意圖。圖／ingimage
一名日本網友表示把龍角散放入熱奶茶後，味道極佳。情境示意圖。圖／ingimage

網友自製的創意料理不時成為焦點，像是在泡麵裡加進布丁、米漿，只要蹦出美味火花，便會引來眾人爭相效仿。近日，一名日本網友分享將龍角散加入奶茶的美味組合，即獲得百萬人響應；消息傳到台灣後，更引來網友驚呼，應該會跟台灣的一款手搖飲料味道相同。

一名日本網友在X上秀出數張照片，表示在網路上看到有一產品可跟奶茶搭配食用後，便決定親自實驗，嘗試過後，發現實在太好喝了，因此想推薦給其他人。照片中，拍攝者疑似在一家餐廳裡，並拿出一包原味的龍角散，接著將一顆龍角散潤喉糖丟入小杯的熱奶茶裡，然後用攪拌棒攪拌均勻。

該篇文章如今已獲580萬網友響應，網友紛紛表示想嘗試，「我也有看過這種搭配，感覺感冒的時候很適合這樣喝」、「感覺喝起來會像草本奶茶，改天來試試看」、「非常適合在花粉季節的時候喝」、「光是用想的就覺得會好喝」、「對喉嚨很好」、「把龍角散潤喉糖溶在奶茶裡是個意想不到的組合，但我願意嘗試一下」。但也有人提醒，「不應自行帶龍角散到餐廳裡嘗試」。

消息也被台灣的粉絲專頁轉發，引來網友分享自身DIY經驗，「熱綠茶加2顆（龍角散）進去，很像在喝涼茶」、「那我也要推一下金十字腸胃散+茶裡王的白毫烏龍，這樣很好喝！」。有人則指出一家台灣的飲料店曾把川貝枇杷膏加到珍珠奶茶裡，「跟加龍角散的概念好像」；還有網友認為味道會跟高雄發跡的樺達奶茶類似，「就是草本味」。另外，有人稱美國先前新冠疫情嚴重時流行吃枇杷膏，「有看到一杯加枇杷膏的珍奶喊到60多美金（新台幣約1千8百元）的」。

DIY 感冒 手搖飲料 日本 珍珠奶茶 美國

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