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約會對象竟偷超市貓飼料吃 男子嚇到吐

聯合新聞網／ 綜合報導
福伊在講述這段「約會惡夢」過程時一度差點吐出來。圖擷自TikTok/@jfoy_3.0
福伊在講述這段「約會惡夢」過程時一度差點吐出來。圖擷自TikTok/@jfoy_3.0

美國德州一名男子日前在社群媒體上分享自己的「約會惡夢」，表示自己跟一名女子出門約會，到商場購物時，女子竟然偷拿架上的貓飼料要回家吃，而且東窗事發以後還在地上大哭打滾，讓男子嚇得直說自己簡直是「約會惡夢的CEO（執行長）」，才會經歷這麼誇張的事情。

據《太陽報》（The Sun）報導，福伊（Jeremy Foy）在TikTok上發影片表示，自己跟一名叫做凱瑟琳（Catherine）的女子出門約會，到當地的Petco商場逛街購物。

沒想到當他走到另一條走道時，卻聽見女子在另一條走道大叫。原來店家發現女子偷竊，把貓飼料和貓零食藏在口袋裡。因為凱瑟琳外型是「滿分十分」，福伊上前解圍，後來也還是繼續跟凱瑟琳傳訊息來往。

福伊邀凱瑟琳到餐廳用餐，凱瑟琳點了魚和牛奶，但店家的魚剛好賣完了，兩人離開時凱瑟琳突然在車上哭了起來，像貓咪一樣舔自己的手。凱瑟琳說自己「害怕回家」，福伊便跟著凱瑟琳回家，原本他以為對方家裡應該有養貓，凱瑟琳才會做出種種奇怪的舉動，沒想到進到家門後，凱瑟琳就打開一個貓罐頭開始吃。

福伊在講這段故事時幾度嚇到有嘔吐的反應，不少網友在下面留言，有網友開玩笑問凱瑟琳到底多漂亮，才能讓福伊從頭到尾忍受這些奇怪的事，也有網友說想到她會吃貓飼料就覺得好噁心。

@jfoy_3.0

What is a furry? This was a horrible dating experience with a furry in dallas texas #datingafurry #furryfandom #furrytiktok #crazydatingstories #baddate #blinddate #dateideas #datinglife #horribledate #furrydate #relationships #datinghorrorstory #dallastx

♬ original sound - J.Foy

偷竊 約會

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