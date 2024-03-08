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男性AI機器人會性騷？伸「鹹豬手」摸女記者屁股 開發者道歉

聯合新聞網／ 綜合報導
近日在沙烏地阿拉伯推出的一款人形AI機器人，首次亮相就對台上的記者伸出「鹹豬手」，掀起網路熱議。 圖／擷取自X @MeghUpdates
近日在沙烏地阿拉伯推出的一款人形AI機器人，首次亮相就對台上的記者伸出「鹹豬手」，掀起網路熱議。 圖／擷取自X @MeghUpdates

人工智慧（AI）時代來臨，聊天機器人ChatGPT引發熱潮，同時也出現不同種類的AI機器人。近日在沙烏地阿拉伯推出的一款人形AI機器人，首次亮相就對台上的記者伸出「鹹豬手」，掀起網路熱議。

一名社群平台Ｘ（前推特）用戶分享一段影片時寫下：「沙烏地阿拉伯推出了人形人工智慧機器人穆罕默德（Mohammad），它首次亮相就對記者做出了反應」。

綜合外媒報導，一款男性機器人在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行的第二屆DeepFest大會上登場，機器人穆罕默德穿著白色披肩和紅色頭巾，與一般阿拉伯男子無異，未料在前方電視台女記者卡西米（Rawiya Al-Qasimi）說話介紹時，穆罕默德竟悄悄地伸出右手，往女記者的臀部摸了一下，記者相當訝異地回頭，並用手示意他停止。

影片一出立刻引發熱烈討論，有人認為機器人的行為確實構成性騷擾，女記者臉上表情看起來很不舒服，「變態機器人」、「好色機器人」、「真是令人毛骨悚然」、「誰為展覽訓練了AI？」不過也有人表示該事件是由於AI程序化的手部動作，導致意外觸摸，「因為她提到了他的名字，他想和她握手，但她站在他的手經過的地方，這是人類的錯，而不是機器人的錯」、「後端開發人員需要更多時間來工作」。

事後負責製造機器人的開發者及QSS公司表示，是編程技術問題導致機器人行為失誤，向女記者公開道歉，並對這起事件表示遺憾，強調他們致力於解決機器人程式設計中的任何缺陷。

AI 性騷擾 機器人 沙烏地阿拉伯 穆罕默德 鹹豬手

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