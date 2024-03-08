屢次違停身障車位 28歲富豪嗆：窮人認知的罰單 對富人是VIP停車費

英國《太陽報》報導，一名現年28歲的百萬富豪德斯馬里斯（Luke Desmaris），開著要價約13萬英鎊(約新台幣520萬元）的賓士SUV，在沒有身障證明的情況下，常年霸占身障車位停車卻不以為意，他並多次在個人IG上展示自己如何體現「時間就是金錢」的停車招術，還表示違停身障車位，「對窮人來說是罰單，但對富人則是VIP的停車費」，何樂而不為。

不僅如此，德斯馬里斯還十分喜歡將英國倫敦市區的雙黃線，直接當成VIP級的「停車區」，認為在一年內被開逾百張罰單是在繳「VIP停車費」，更將停車的違停範圍自行擴大到身障車位。

他在IG不只一次展示違停，理由只是因為「需要靠近商店」或「更快抵達飯店房間休息」。他並稱：「在我進入商店的2分鐘內，不會有一百名身障人士出現，這就是我把車停在身障人士專用停車位的原因」。

英國《每日星報》報導，德斯馬里斯聲稱自己是百萬等級的加密貨幣和外匯交易員，有時一日就進帳30萬英鎊（約新台幣1200萬元），每月平均至少會有10萬英鎊（約新台幣400萬元）的收入，他認為時間就是金錢，快速停車能讓他展現敏捷的行動力。

德斯馬里斯數度因霸占超市前的身障車位被民眾砲轟，目擊違停的民眾說「他沒有權利在那裡停車」，身障人士表示「像他這樣的人身體健康，可以步行1英里(約1.6公里)去商店，沒必要停在這裡」，更有人反諷他：「有錢人不會在超市停車場閒逛。」

根據英國法律，在身障停車位停車屬於違法行為，最高可處100元英鎊(約新台幣4000元)的罰款。但德斯馬里斯根本不在乎罰款的金額，還在IG上表示除了雙黃線和身障車位，他還曾經將公車路線用來當作貨車車道。