弟弟病逝留房屋成遺產 哥哥1原因拒讓弟媳繼承 驚人原因曝光

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香港01／ 撰文：田中貴
法官裁定死者生前的確是假結婚，其遺產理應分配給真正直系家屬。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
法官裁定死者生前的確是假結婚，其遺產理應分配給真正直系家屬。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

有人離世留下遺產，理應按法定親密關係作出繼承順序，當中以配偶最優先。惟新加坡1名案底累累的男子病逝後其住宅成為遺產，其兄長發現亡弟雖然名義上「已婚」，但實質是假結婚，生前一直沒有作進一步處理，故所謂「弟婦」從來沒有現身。兄長為避遺產落入陌生人手中，入稟法庭要求裁定胞弟婚姻是虛假，其遺產應分配給真正直系家屬。法官經檢視證據後，裁定死者生前屬假結婚，遺產由直系家屬處理。

67歲何忠良入稟法庭揭露事件真相，事緣其胞弟自小屢次違法，而且不時向其他5名兄弟姊妹討錢，導致與家人關係緊張，但何忠良作為長兄，仍然繼續照顧胞弟，甚至和父母於2000年斥資為他代墊購買組屋，確保對方即使工作不穩定，但都可以出租單位賺取收入。

2007年胞弟正在服刑時，何忠良處理對方信件，發現1封來自移民與關卡局的信件，要求胞弟協助調查1宗懷疑假結婚案件，「弟婦」是叫作阮玉碧（譯音）的越南女子，他才得知胞弟捲入假結婚案。翌年胞弟出獄後，何忠良曾詢問如何跟進，胞弟當時聲稱會處理事件。

到了2021年7月，胞弟證實患上肝癌，健康急轉直下，同時向長兄表示想要安排後事。何忠良再次提起假結婚一事，胞弟指還未處理好事件，承認他當時缺錢，有自稱中介人士將阮玉碧介紹給他，原本註冊結婚後每月可從阮玉碧取得數百新加坡元，同時需要協助阮玉碧申請成為永久居民，但婚後他只收到最期款項，而且他尚未為阮玉碧申請成永久居民，中介人和阮玉碧卻已雙雙失去聯絡。

何忠良認為胞弟應該立下遺囑，確保妥善處理遺產，同月嘗試讓胞弟簽署擬定遺囑，但由於院方只允許何忠良探訪，胞弟在病房內簽好遺囑後，何忠良再到醫院大廳安排證人簽署，不過胞弟未能在證人面前簽字，所以遺囑仍然無效，最終胞弟翌月病逝，阮玉碧亦沒有出席喪禮。

何忠良委託律師向高等法院申請，要求裁定胞弟婚姻虛假，阮玉碧無權繼承其遺產，應該分配給真正直系家屬。另外，房東亦在宣誓書裏指出，死者自2014年3月向他租組屋，和房東同一屋簷下，所以2人經常有交流，但死者從來沒有提及自己已婚，只有1名女訪客於2015年前來同住2個月，當時對方解釋她是來自馬來西亞的同事；直到2022年2月，房東獲何忠良通知才知道詳情。

基於阮玉碧已經離開新加坡，目前下落不明，法官裁定死者生前假結婚，遺產分配給真正直系家屬。

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文章授權轉載自《香港01》

假結婚 房東 新加坡 遺囑 遺產

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