聽新聞
test
0:00 / 0:00
31歲慾女愛上29歲男 要求性交遭拒想硬上 鎖門囚禁威脅後續超狂
竟有這麼進擊的女生？意大利1名29歲男子在交友App結識1名31歲女子，約會完男子送女子回家，詎料進屋後女子就鎖門「落閘」，威脅男子與她性交，男子沒有答應被囚屋內，無計可施下報警求助。警員及消防員趕到現場，被女子拳打腳踢，其中1名警員受傷要接受5天治療。最終女子因拒捕、傷害公職人員、暴力威脅等罪被捕。
綜合當地媒體報道，意大利帕爾馬科爾卡尼亞諾（Corcagnano）1名29歲男子，透過交友App認識1名31歲女子。2人相約見面共晉晚餐後，男子送女子回家，詎料竟是一場噩夢。
男子進屋後，喝醉的女子要求與男子性交，但男子拒絕，女子於是老羞成怒拿起空酒樽威脅男子，並把門鎖上，警告男子除非同意性交，否則她不會放他離開。
被「囚禁」的男子無計可施，報警求助。警方及消防員經廚房陽台成功入屋，然而女子竟然大爆發，對警員拳打腳踢，其中1名警員腹部被擊中受傷，要治療5天。最終警方成功救出男子，依拒捕、傷害公職人員、暴力威脅等罪拘捕女子。不過據報道，該女子已獲釋放。
延伸閱讀：
愛上180cm男神遭拒 慾女脫衣怒吼：為什麼不跟我做 想硬上慘了
前夫提議「性交和好」想硬上性侵 人妻揮刀砍斷陰莖 結局超展開
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言