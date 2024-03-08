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31歲慾女愛上29歲男 要求性交遭拒想硬上 鎖門囚禁威脅後續超狂

香港01／ 撰文：布萊恩
意大利1名29歲男子在交友App結識1名31歲女子，詎料被女子威脅性交。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
意大利1名29歲男子在交友App結識1名31歲女子，詎料被女子威脅性交。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

竟有這麼進擊的女生？意大利1名29歲男子在交友App結識1名31歲女子，約會完男子送女子回家，詎料進屋後女子就鎖門「落閘」，威脅男子與她性交，男子沒有答應被囚屋內，無計可施下報警求助。警員及消防員趕到現場，被女子拳打腳踢，其中1名警員受傷要接受5天治療。最終女子因拒捕、傷害公職人員、暴力威脅等罪被捕。

綜合當地媒體報道，意大利帕爾馬科爾卡尼亞諾（Corcagnano）1名29歲男子，透過交友App認識1名31歲女子。2人相約見面共晉晚餐後，男子送女子回家，詎料竟是一場噩夢。

男子進屋後，喝醉的女子要求與男子性交，但男子拒絕，女子於是老羞成怒拿起空酒樽威脅男子，並把門鎖上，警告男子除非同意性交，否則她不會放他離開。

被「囚禁」的男子無計可施，報警求助。警方及消防員經廚房陽台成功入屋，然而女子竟然大爆發，對警員拳打腳踢，其中1名警員腹部被擊中受傷，要治療5天。最終警方成功救出男子，依拒捕、傷害公職人員、暴力威脅等罪拘捕女子。不過據報道，該女子已獲釋放。

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文章授權轉載自《香港01》

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