31歲慾女愛上29歲男 要求性交遭拒想硬上 鎖門囚禁威脅後續超狂

不要等到失去才來追悔！馬來西亞有名男子憶及母親臨終前的事，令他久久不能釋懷。他指患病已一段時間的母親，本來不太煮飯，某天突然買了很多魚回來煮了2天。他與家人吃得高興，豈料母親又突然表示「明天不再煮了」，當時男子不以為意便離開回自己家，結果當晚母親出現呼吸困難最終離世，他才意識到這是母親「臨終暗示」，最後母親在他的懷中離世，遺憾以後也嚐不到母親的手藝。

2024-03-08 08:57