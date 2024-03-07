密集恐懼症快發作！家長投訴學校午餐如「藤壺漢堡」 校方嗆：可打包

英媒《UNILAD》報導，美國一名母親於2023年12月利用抖音上傳多張女兒學校內供應的午餐照片，並表示因為起司漢堡的肉片佈滿了大大小小不規則的孔洞，讓她質疑是否有肉品有問題；她向校方反映後，學校雖然已為此致歉，卻再三強調供應的午餐肉品沒有問題，並回覆給該名母親，認為若是有疑慮可以不吃，「打包帶走也是一種選擇」，令她氣得直言要控告學校。

報導稱，該名母親以電子郵件向校方反映，這款起司漢堡的肉片「是密集恐懼症患者最糟糕的惡夢！而且似乎是吃過的最噁心食物之一」，除了上頭佈滿了大大小小不規則的洞，像是一種「藤壺漢堡」之外，並稱它咬起來有一種橡膠味，根本無法被當作食物，在吞下半塊肉品後，差點被它和燉菜噎到。

校方在接獲電子郵件後回覆給家長表示，對於聽到有人說學生的午餐很糟糕表示抱歉，也收到許多攸關食品安全和品質上的投訴，但他們並未發現提供給學生的食物中有任何的問題。校方並解釋該款肉品雖然有輕微變色，但仍可食用，在安全上並無疑慮；但若真有疑慮可以不要吃，「打包午餐仍然是一種選擇」。

該名家長對校方的解釋不能接受，將認為有問題的起司漢堡照片上傳到抖音，迄今已有5000萬人次按讚，她也表示考慮對學校提出控訴，因為「認為確保學校提供的食品符合品質、新鮮度和安全標準至關重要」。網友留言回應表示，校方竟然請不吃午餐的學生打包，「這真是太有趣了」。