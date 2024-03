超級省！2位八旬老奶奶獨立環遊世界 80天只花費60萬

環遊世界的費用,多少才夠呢?乘坐郵輪還是買張機票出發呢?兩位年屆八旬的美國德州老太太,只花了60萬元,就能環遊世界80天,她們省錢省到最高點,過程中面對哪些挑戰?這趟冒險的毅力與勇氣從何而來?

這是一場靈魂的洗禮:無論是遠望南極冰原上的企鵝嬉戲,還是前進復活節島仰望巍峨神祕的石像,從激情的阿根廷探戈到宏偉的埃及金字塔,每個旅程的每一步,都是對世界的重新認識與發現。

還有,在澳洲的大堡礁浮潛,則是一次目不暇給的海底旅行;前往日本的猴子森林探險,在落葉翻飛的林間小徑上行走,周圍是濃密的樹木和蔥郁的山嵐,空氣中彌漫著泥土與樹葉的清新香氣。野生猴子在林中自由地遊蕩,展現出沒有人工干預的真實世界。

很難想像,以上環遊世界令人嚮往的旅程,竟是兩位81歲美國老太太在不參加旅行團的情況下獨立完成,兩人甚至都還做過膝關節置換手術,全程卻只搭大眾交通運輸工具。

老太太們的壯遊大冒險,吸引了美國CBS、NBC、《Mail Online》等爭相報導,兩人相伴環遊世界不僅見證了自然的偉大,還學會欣賞各種文化背景下不同的美。

更重要的是,彼此之間相互助力克服難關,既是友誼的深度考驗,也是共同創造寶貴回憶的成長之旅。

兩位年過八旬的老奶奶,在「世界盡頭」阿根廷烏斯懷亞,準備前往南極看企鵝。取自臉書@Around the World at 80

八旬美國奶奶挑戰環遊世界80天

住在美國德州的珊蒂.黑茲莉普 (Sandy Hazelip)和艾莉.漢比(Ellie Hamby)是認識了20多年的好朋友,儘管年紀將近八旬,經歷了人生的起起伏伏,還動過膝蓋手術,但對環遊世界的夢想從未消减。

一生只當過醫生這個職業的珊蒂,現在長期照護機構和臨終關懷醫院為老年人工作,過著樂陶陶的日子。艾莉則是知名攝影師,曾經在107個國家開過攝影展,兩人在一次埃及之旅相遇,發現彼此很合得來,有著聊不完的話題,各自的老公均已到天堂報到,也是兩人的共同點之一。

就在80歲「誕辰紀念日」之前的某一天,珊蒂突發奇想問起艾莉:「你有沒有想過,在80天內環遊世界會是一場有趣的冒險?」這個靈感無疑來自法國作家「科幻小說之父」凡爾納(Jules Verne)於1872年創作的長篇小說《環遊世界80天》,問題的答案深深牽動了她們的心弦,兩人都對這個驚險刺激的計畫心動不已。

說走就走,於是在2020年6月慶祝80歲生日時付諸行動,化夢想為現實。只是不巧遇到新冠疫情持續蔓延,原定於2022年1月啟程的計畫被一再推遲,最終才在2023年付諸實現。

為了體驗道道地地的異鄉文化,當然也為了省錢,她們決定只準備2萬美元(約台幣60萬元)的旅費,在壓低旅費的原則下,不搭乘頭等艙、選擇小型旅館、衣物少到只帶一小包行李、不參加旅行團、也不找本地導遊,儘量搭乘公共交通。省到最高點,甚至在芬蘭赫爾辛基轉機時,乾脆在機場過夜,而不是到飯店睡一晚。

「我們完全不在乎坐不坐頭等艙。」珊蒂接受《Mail Online》採訪時笑說:「每次有別的女士跟我們說『噢,我也想跟著你們一起旅行』,我總會先看她的手。」她接著補充道:「如果她的指甲修得一絲不苟,也許她就受不了和我們這樣玩。」

為了節省旅費,珊蒂及艾莉選擇不搭頭等艙、減少隨身行李。取自臉書@Around the World at 80

從南極玩到北極,復活節島馬比人多

只是如此節省,卻也不耽誤兩個銀髮好姊妹訂製一套「81歲80天環遊世界」(81 and still on the run! )的T恤,睿智十足地將錢花在刀口上。

向已故的丈夫們致敬,感謝他們的支持,2023年1月11日,兩位充滿力量的女士從德州出發,第一站就勇敢挑戰了前進南極洲。即便年輕人也會對這個旅途初開之地心驚膽跳,何況是「視茫茫而齒牙動搖」的長者?!

果不其然,前往南極的路上穿越德雷克海峽時,遇上暴風巨浪,船身不停搖晃,難以入睡。

「我們在德雷克海峽度過了非常艱難的一天,因為海浪大約有15英呎高,」珊蒂在旅行部落格中寫道:「洶湧的浪潮不斷從側面拍打著船,導致船隻嚴重搖晃,所有東西不斷掉下來或是滑來滑去。」

終於抵達南極,迎面而來的是每小時40英哩的狂風和絕對零度的嚴寒,然而眼前的美景讓一切辛苦都變得微不足道。與企鵝相遇,領略到終生難忘的南極風光。

接著,她們踏上了復活節島,島嶼的面積很小,卻有超過1000個雕像背對著大海散佈在島上。而且島上野馬成群,馬比人還多。

「島上只有36個家庭,前一晚我們的年輕服務生赫塞說,很難找到一個不是你親戚的伴侶。米格爾是我們的朋友、房東和計程車司機,他似乎與島上的幾乎每個人都有關係。無論我們走到哪裡,他的親戚都在那裡,」兩人描述著復活節島上奇異的魅力,36個家庭之間互相糾結的糾結情感,讓這小島變得獨具韻味。

珊蒂及艾莉離開南極後,踏上富有獨特魅力的復活節島。Unsplash by Emerson Moretto

計畫外旅程,就隨遇而安

然而在旅途中,計畫經常要隨機應變,原先的祕魯行程因為抗議和動亂被迫取消,但她們樂於接受這些意外,轉往本不在行程中的阿根廷。

「我們的旅行理念是隨波逐流,享受旅程——即使這不是我們計畫的旅程。」在充滿濃烈探戈氛圍的阿根廷,兩人沒失望,欣賞了正宗的探戈表演,為這個意外的轉變增添了一絲浪漫和回憶。

下一站是歐洲之旅,率先踏上的是西班牙馬德里,光顧了著名的普拉多博物館,緊接著又飛往北歐的芬蘭,參觀了聖誕老人之家拉普蘭。極光、雪橇和馴鹿場的獨特體驗,為北歐之旅增添了一抹奇幻色彩。

離開北極後轉戰南歐的義大利,品嚐正宗的比薩,參觀競技場、西斯廷教堂和特雷維噴泉,還到訪了世界最小國、梵蒂岡。

之後啟程前往炎熱的非洲,來到坦尚尼亞的「香料島」,入住了一家歷史悠久的小客棧,價格經濟實惠,並探索了異國情調的建築,還被當地人封為「香料女王」。

告別香料島,接著前往欣賞著名的維多利亞瀑布,一睹白犀牛的風采。稍後回到埃及,一同參觀金字塔、騎駱駝,甚至乘坐熱氣球俯瞰風光。

印度參觀了泰姬馬哈陵、尼泊爾參拜了佛寺,搭乘的飛機還飛過喜馬拉雅山。日本眺望富士山,造訪號稱「迷宮車站」的新宿車站。

隨後來到印尼峇里島,度過了舒適的6天,畢竟繞著地球跑透透也是會累的,就在美麗的海灘上稍作修整。充電完畢接著去到澳洲大堡礁浮潛,之後在遊艇上小憩,下一個驚奇是穿越澳洲內陸。

珊蒂和艾莉在印尼峇里島的合照。取自臉書@Around the World at 80

激勵其他人也來次「90歲環遊世界90天」

從北極冰川到熱帶雨林,從古羅馬建築看到蘇丹建築風,年齡從來不是長途跋涉和省錢旅遊的障礙。

更正確來說,是兩位好友攜手一同走出舒適圈,學習獨立、解決問題和自我成長。儘管已經高齡81歲,也還是能從玩轉地球的經歷中鍛煉勇氣和適應能力,變得更加堅韌不拔。

這也難怪艾莉在接受CBS採訪時,如此吐露初衷:「我認為最重要的是結識新朋友,世界上到處都是最偉大、最令人興奮和有趣的人。」

同時,人生路上能找到完美的旅伴絕非易事,但老太太們那份微妙的默契卻讓彼此成為絕配。在她們的部落格上寫道:「我們自詡為最默契的旅伴!」

兩位老太太的81歲環球之旅在2023年中告一段落,這場壯舉讓她們穿越了18個國家,踏足了七大洲。兩位老太太優雅攀登了眾多地標,克服種種困難的故事,激勵了全球各地的許多人展開屬於他們自己的國際冒險。

「我們接到來自各地不少朋友和家人的電子郵件、簡訊、電話,訴說他們也應該做同樣的事,」兩人在部落格文章中寫道,其中還有一位87歲的老人來訊說受到兩人的啟發,打算展開屬於自己的「90歲環遊世界90天」旅程。

老太太們怎麼回覆呢?「你很棒!期待你90歲時帶給我們另一次驚喜。」

(本文出自2024.03.02《遠見》網站,未經同意禁止轉載。)