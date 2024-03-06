超級省！2位八旬老奶奶獨立環遊世界 80天只花費60萬

環遊世界的費用，多少才夠呢？乘坐郵輪還是買張機票出發呢？兩位年屆八旬的美國德州老太太，只花了60萬元，就能環遊世界80天，她們省錢省到最高點，過程中面對哪些挑戰？這趟冒險的毅力與勇氣從何而來？

這是一場靈魂的洗禮：無論是遠望南極冰原上的企鵝嬉戲，還是前進復活節島仰望巍峨神祕的石像，從激情的阿根廷探戈到宏偉的埃及金字塔，每個旅程的每一步，都是對世界的重新認識與發現。

還有，在澳洲的大堡礁浮潛，則是一次目不暇給的海底旅行；前往日本的猴子森林探險，在落葉翻飛的林間小徑上行走，周圍是濃密的樹木和蔥郁的山嵐，空氣中彌漫著泥土與樹葉的清新香氣。野生猴子在林中自由地遊蕩，展現出沒有人工干預的真實世界。

很難想像，以上環遊世界令人嚮往的旅程，竟是兩位81歲美國老太太在不參加旅行團的情況下獨立完成，兩人甚至都還做過膝關節置換手術，全程卻只搭大眾交通運輸工具。

老太太們的壯遊大冒險，吸引了美國CBS、NBC、《Mail Online》等爭相報導，兩人相伴環遊世界不僅見證了自然的偉大，還學會欣賞各種文化背景下不同的美。

更重要的是，彼此之間相互助力克服難關，既是友誼的深度考驗，也是共同創造寶貴回憶的成長之旅。

兩位年過八旬的老奶奶，在「世界盡頭」阿根廷烏斯懷亞，準備前往南極看企鵝。取自臉書＠Around the World at 80

八旬美國奶奶挑戰環遊世界80天

住在美國德州的珊蒂．黑茲莉普 （Sandy Hazelip）和艾莉．漢比（Ellie Hamby）是認識了20多年的好朋友，儘管年紀將近八旬，經歷了人生的起起伏伏，還動過膝蓋手術，但對環遊世界的夢想從未消减。

一生只當過醫生這個職業的珊蒂，現在長期照護機構和臨終關懷醫院為老年人工作，過著樂陶陶的日子。艾莉則是知名攝影師，曾經在107個國家開過攝影展，兩人在一次埃及之旅相遇，發現彼此很合得來，有著聊不完的話題，各自的老公均已到天堂報到，也是兩人的共同點之一。

就在80歲「誕辰紀念日」之前的某一天，珊蒂突發奇想問起艾莉：「你有沒有想過，在80天內環遊世界會是一場有趣的冒險？」這個靈感無疑來自法國作家「科幻小說之父」凡爾納（Jules Verne）於1872年創作的長篇小說《環遊世界80天》，問題的答案深深牽動了她們的心弦，兩人都對這個驚險刺激的計畫心動不已。

說走就走，於是在2020年6月慶祝80歲生日時付諸行動，化夢想為現實。只是不巧遇到新冠疫情持續蔓延，原定於2022年1月啟程的計畫被一再推遲，最終才在2023年付諸實現。

為了體驗道道地地的異鄉文化，當然也為了省錢，她們決定只準備2萬美元（約台幣60萬元）的旅費，在壓低旅費的原則下，不搭乘頭等艙、選擇小型旅館、衣物少到只帶一小包行李、不參加旅行團、也不找本地導遊，儘量搭乘公共交通。省到最高點，甚至在芬蘭赫爾辛基轉機時，乾脆在機場過夜，而不是到飯店睡一晚。

「我們完全不在乎坐不坐頭等艙。」珊蒂接受《Mail Online》採訪時笑說：「每次有別的女士跟我們說『噢，我也想跟著你們一起旅行』，我總會先看她的手。」她接著補充道：「如果她的指甲修得一絲不苟，也許她就受不了和我們這樣玩。」

為了節省旅費，珊蒂及艾莉選擇不搭頭等艙、減少隨身行李。取自臉書＠Around the World at 80

從南極玩到北極，復活節島馬比人多

只是如此節省，卻也不耽誤兩個銀髮好姊妹訂製一套「81歲80天環遊世界」（81 and still on the run! ）的T恤，睿智十足地將錢花在刀口上。

向已故的丈夫們致敬，感謝他們的支持，2023年1月11日，兩位充滿力量的女士從德州出發，第一站就勇敢挑戰了前進南極洲。即便年輕人也會對這個旅途初開之地心驚膽跳，何況是「視茫茫而齒牙動搖」的長者？！

果不其然，前往南極的路上穿越德雷克海峽時，遇上暴風巨浪，船身不停搖晃，難以入睡。

「我們在德雷克海峽度過了非常艱難的一天，因為海浪大約有15英呎高，」珊蒂在旅行部落格中寫道：「洶湧的浪潮不斷從側面拍打著船，導致船隻嚴重搖晃，所有東西不斷掉下來或是滑來滑去。」

終於抵達南極，迎面而來的是每小時40英哩的狂風和絕對零度的嚴寒，然而眼前的美景讓一切辛苦都變得微不足道。與企鵝相遇，領略到終生難忘的南極風光。

接著，她們踏上了復活節島，島嶼的面積很小，卻有超過1000個雕像背對著大海散佈在島上。而且島上野馬成群，馬比人還多。

「島上只有36個家庭，前一晚我們的年輕服務生赫塞說，很難找到一個不是你親戚的伴侶。米格爾是我們的朋友、房東和計程車司機，他似乎與島上的幾乎每個人都有關係。無論我們走到哪裡，他的親戚都在那裡，」兩人描述著復活節島上奇異的魅力，36個家庭之間互相糾結的糾結情感，讓這小島變得獨具韻味。

珊蒂及艾莉離開南極後，踏上富有獨特魅力的復活節島。Unsplash by Emerson Moretto

計畫外旅程，就隨遇而安

然而在旅途中，計畫經常要隨機應變，原先的祕魯行程因為抗議和動亂被迫取消，但她們樂於接受這些意外，轉往本不在行程中的阿根廷。

「我們的旅行理念是隨波逐流，享受旅程——即使這不是我們計畫的旅程。」在充滿濃烈探戈氛圍的阿根廷，兩人沒失望，欣賞了正宗的探戈表演，為這個意外的轉變增添了一絲浪漫和回憶。

下一站是歐洲之旅，率先踏上的是西班牙馬德里，光顧了著名的普拉多博物館，緊接著又飛往北歐的芬蘭，參觀了聖誕老人之家拉普蘭。極光、雪橇和馴鹿場的獨特體驗，為北歐之旅增添了一抹奇幻色彩。

離開北極後轉戰南歐的義大利，品嚐正宗的比薩，參觀競技場、西斯廷教堂和特雷維噴泉，還到訪了世界最小國、梵蒂岡。

之後啟程前往炎熱的非洲，來到坦尚尼亞的「香料島」，入住了一家歷史悠久的小客棧，價格經濟實惠，並探索了異國情調的建築，還被當地人封為「香料女王」。

告別香料島，接著前往欣賞著名的維多利亞瀑布，一睹白犀牛的風采。稍後回到埃及，一同參觀金字塔、騎駱駝，甚至乘坐熱氣球俯瞰風光。

印度參觀了泰姬馬哈陵、尼泊爾參拜了佛寺，搭乘的飛機還飛過喜馬拉雅山。日本眺望富士山，造訪號稱「迷宮車站」的新宿車站。

隨後來到印尼峇里島，度過了舒適的6天，畢竟繞著地球跑透透也是會累的，就在美麗的海灘上稍作修整。充電完畢接著去到澳洲大堡礁浮潛，之後在遊艇上小憩，下一個驚奇是穿越澳洲內陸。

珊蒂和艾莉在印尼峇里島的合照。取自臉書＠Around the World at 80

激勵其他人也來次「90歲環遊世界90天」

從北極冰川到熱帶雨林，從古羅馬建築看到蘇丹建築風，年齡從來不是長途跋涉和省錢旅遊的障礙。

更正確來說，是兩位好友攜手一同走出舒適圈，學習獨立、解決問題和自我成長。儘管已經高齡81歲，也還是能從玩轉地球的經歷中鍛煉勇氣和適應能力，變得更加堅韌不拔。

這也難怪艾莉在接受CBS採訪時，如此吐露初衷：「我認為最重要的是結識新朋友，世界上到處都是最偉大、最令人興奮和有趣的人。」

同時，人生路上能找到完美的旅伴絕非易事，但老太太們那份微妙的默契卻讓彼此成為絕配。在她們的部落格上寫道：「我們自詡為最默契的旅伴！」

兩位老太太的81歲環球之旅在2023年中告一段落，這場壯舉讓她們穿越了18個國家，踏足了七大洲。兩位老太太優雅攀登了眾多地標，克服種種困難的故事，激勵了全球各地的許多人展開屬於他們自己的國際冒險。

「我們接到來自各地不少朋友和家人的電子郵件、簡訊、電話，訴說他們也應該做同樣的事，」兩人在部落格文章中寫道，其中還有一位87歲的老人來訊說受到兩人的啟發，打算展開屬於自己的「90歲環遊世界90天」旅程。

老太太們怎麼回覆呢？「你很棒！期待你90歲時帶給我們另一次驚喜。」

（本文出自2024.03.02《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）