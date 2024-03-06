想搶別人未婚妻 樂團主唱偷給團員餵雌激素讓他「變娘」

美國田納西州一支搖滾樂團日前傳出驚人的「下毒案」，主唱因為喜歡上貝斯手的未婚妻，竟趁對方不注意時多次偷偷餵食雌激素，想讓他變娘被分手。

據ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在田納西州的納許維爾。當地一支叫做「哭泣女鬼」（Llorona）的搖滾樂團傳出團員不合，主唱還遭到解僱。原來這是因為主唱迪亞哥（Diego）看上了貝斯手史蒂斯（Styxx）的未婚妻，為了讓兩人分手「換人上場」，竟然出險計對貝斯手餵食雌激素。

原來迪亞哥除了樂團之外也在健身產業工作，他藉口提供史蒂斯健身補充品，騙他吃下含有大量雌激素的補充品。

報導指出，過去五個月以來，迪亞哥多次趁貝斯手史蒂斯不注意時對他餵食雌激素，導致史蒂斯出現許多身體不適的症狀。史蒂斯不只荷爾蒙改變，還出現胃潰瘍、體重減輕、肌肉疲勞、容易疲倦等。

樂團於2月25日發布聲明，表示迪亞哥已經坦承自己是因為很喜歡史蒂斯的未婚妻，才會想到對史蒂斯下藥。樂團聲明將與迪亞哥切割，史蒂斯也會到醫院追蹤，希望身體能恢復正常荷爾蒙含量。不過樂團發文後不久就將聲明刪除，之後更將帳號關閉，目前也並未接受媒體採訪，因此無法了解後續發展。