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擁銷魂身材一炮而紅！女警下海「一個月拍9支AV」 曝因1事崩潰不當警察

聯合新聞網／ 綜合報導
日本AV女優Chanyota（本名為與田美咲）擁有結實又性感的身材，不過在踏入成人界之前，她曾在派出所任職。圖／截自IG、X帳號
日本AV女優Chanyota（本名為與田美咲）擁有結實又性感的身材，不過在踏入成人界之前，她曾在派出所任職。圖／截自IGX帳號

日本AV女優Chanyota（本名為與田美咲）擁有結實又性感的身材，不過在踏入成人界之前，她曾在派出所任職，沒想到下海後「一炮而紅」，今年（2024）2月發表的新片更是衝上了排行榜第一名。近日Chanyota在受訪時吐露自己離開警察崗位的原因，背後辛酸故事也引起熱議。

Chanyota近日接受《FRIDAY》訪問時提到，她曾是一所技術學院的理科學生，原本想當研究人員，但在超商打工期間遭到顧客跟蹤，看到當時幫助自己的警官，讓Chanyota萌生了當警察的想法，她便在21歲考進警察學校，熬過嚴格的訓練後，被分配至派出所值勤。

然而，現實遠比想像中殘酷，Chanyota不僅在開交通罰單時，遭民眾怒扔駕照，也曾經被唾罵「稅金小偷」，但壓倒駱駝的最後一根稻草，是她得知和自己同期的警察舉槍自盡。這個令她崩潰的消息，讓Chanyota對繼續當一名警察失去了信心，「於是我在凌晨3點，打電話給媽媽說：『我可能做不下去了』」，在停職後直接辭職。

Chanyota離開任職兩年的崗位，輾轉來到和科學相關的公司上班，後來因為熱愛鍛鍊身體，決定考取證照當教練，不料新冠疫情爆發，讓健身房被迫關門，「我感到驚慌失措，心想：『如果我只做教練，將會無法謀生』」，於是Chanyota想起了之前就很感興趣的AV工作，選擇下海。

「當從事性產業的女性想要來健身時，如果我也有女優的經驗，教學會更有說服力」，Chanyota笑稱，自己並沒有特別可愛，也沒有什麼出色的風格，為了留下好印象，還在面試時做了PPT推薦自己，結果「一炮而紅」。不過AV亮相後，Chanyota一度對批評感到恐懼，「但我會想起自己還是一名警察時，進行『解剖遺體』調查時要運送遺體的器官，一想到沒有比運送器官更痛苦的事情後，一切就釋懷了」。

現在，Chanyota不僅是一位AV女優，身兼多職的她也是摔角團體「P.P.P.TOKYO」的團員，更開啟了YouTube頻道，目前擁有14.4萬訂閱。Chanyota曾在一個月內拍攝9支AV，不過因為長時間工作過於勞累，在去年5月中斷了AV和職業摔角的活動，她在近日華麗回歸，今年2月發表的新片更是衝上了排行榜第一名。

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日本AV女優Chanyota（本名為與田美咲）擁有結實又性感的身材，不過在踏入成人界之前，她曾在派出所任職。圖／截自X帳號@sym_yok
日本AV女優Chanyota（本名為與田美咲）擁有結實又性感的身材，不過在踏入成人界之前，她曾在派出所任職。圖／截自X帳號@sym_yok

日本AV女優Chanyota（本名為與田美咲）擁有結實又性感的身材，不過在踏入成人界之前，她曾在派出所任職。圖／截自X帳號@sym_yok
日本AV女優Chanyota（本名為與田美咲）擁有結實又性感的身材，不過在踏入成人界之前，她曾在派出所任職。圖／截自X帳號@sym_yok

日本AV女優Chanyota（本名為與田美咲）擁有結實又性感的身材，不過在踏入成人界之前，她曾在派出所任職。圖／截自X帳號@sym_yok
日本AV女優Chanyota（本名為與田美咲）擁有結實又性感的身材，不過在踏入成人界之前，她曾在派出所任職。圖／截自X帳號@sym_yok

女優 教練 日本 警察

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