離職大報復！男職員怒刪4千份文件「爆鬧翻原因」部分數據無法復原下場慘

員工與公司不歡而散時有發生，但報復行動可能害人害己！南韓有名35歲男子在網購公司辭職後，竟將公司的4,216份商業文件刪除，更嚴重的是登入公司網站，刪去及重置公司網站及更改了密碼，讓公司失去大量數據。涉案韓男辯稱因與公司就利潤分配未能達成和解，才將文件移至垃圾桶，指隨時可恢復，但法官不贊同他的說法，認為過了3個月後，文件將會被永久刪除，因而干擾工作罪成，韓男被判罰款500萬韓元（約新台幣11萬元）。

綜合外媒報道，涉事吳姓男子35歲，在南韓1間網上購物中心負責管理網站帳號，但他在2021年4月因利潤分配問題與公司發生爭拗，他在雙方尚未達成協議下便離職。而他在離職前與其他員工共享公司在Google帳戶上的公司檔案，並刪除4,216項工作文件。

此外，吳男亦登入公司網頁，刪除及重置公司先前建立的網站設計，並更改管理員的帳戶密碼，令公司極為無奈，唯有報警處理。吳男其後被控以干擾工作罪，他在案件審理時承認將文件移至垃圾桶，是因他與公司沒有達成和解協議，但他無意干擾公司業務，只是移至垃圾桶，文件可隨時恢復。

可是，法官並不接受他的說法，指「即使公司文件僅被移至垃圾桶，但30天後也無法恢復」。法官又稱，「而事實上該公司只能恢復了一部份數據，更多的數據被刪除後已無法恢復」。因而就干擾工作罪，判吳男罰款500萬韓元（約新台幣11萬元），據悉吳男會就裁決提出上訴。

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文章授權轉載自《香港01》